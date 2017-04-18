Mahkeme Salonunda Cam Kafesin Arkasında Nişan Töreni

Mısır'da Başsavcı Hişam Berekat suikastı davasında tutuklu yargılanan sanıklardan İslam Cuma, mahkeme salonunda nişanlandı.



Cuma'nın avukatı Ahmed Saad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 67 sanığın yargılandığı Başsavcı Hişam Berekat cinayeti davasının duruşmasında müvekkili Cuma'nın bugün mahkeme salonunda Şeyma Hüseyin ile nişanlandığını söyledi.



Saad, sanık kafesinde bulunan Cuma'nın annesinin, genç kız Şeyma Hüseyin ve ailesi ile mahkeme salonuna geldiklerini ve geç kıza nişan yüzüğünü Cuma'nın annesinin taktığını ifade etti.



Gazetecilerin salona alınmadığı duruşmada genç kızın nişan kıyafeti ile salona geldiği, yüzüklerin takılmasının ardından mahkeme salonunda ve sanıkların bulunduğu cam kafeste sevinç yaşandığı belirtildi.



Mısır başsavcılığı, söz konusu davayı 8 Mayıs 2016'da Kahire Ceza Mahkemesine sevk etmiş ve ilk duruşma 14 Haziran 2016'da görülmüştü.



Eski Başsavcı Hişam Berekat, Haziran 2015'te Kahire'nin doğusunda konvoyuna düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybetmiş, Mısır güvenlik güçleri Ihvan'ı ve Hamas'ı suçlamış ancak iki teşkilat da saldırı ile alakaları olmadığını duyurmuştu.