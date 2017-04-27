Mahkeme Başkanlarını Darbeci Sisi Atayacak
Mısır Parlamentosu, mahkeme başkanı atama yetkisini darbeci Sisi'ye veren kanun teklifini kabul etti.
Mısır Parlamentosu, mahkeme başkanı atama yetkisini darbeci Sisi'ye veren kanun teklifini kabul etti. Kabul edilen yargı yetki kanunu, özel kurullar tarafından teklif edilen listeden 4 yılda bir mahkeme başkanı atama yetkisini Cumhurbaşkanına veriyor.
Mısır Hakimler Derneği, bu kararın yargı bağımsızlığının ihlali olduğunu belirterek, yargı yetki kanununu reddeden bir bildiri yayınladı.
(Ammar Hasan / İHA)