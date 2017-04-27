Mahkeme Başkanlarını Darbeci Sisi Atayacak

Mısır Parlamentosu, mahkeme başkanı atama yetkisini darbeci Sisi'ye veren kanun teklifini kabul etti. Kabul edilen yargı yetki kanunu, özel kurullar tarafından teklif edilen listeden 4 yılda bir mahkeme başkanı atama yetkisini Cumhurbaşkanına veriyor.



Mısır Hakimler Derneği, bu kararın yargı bağımsızlığının ihlali olduğunu belirterek, yargı yetki kanununu reddeden bir bildiri yayınladı.



(Ammar Hasan / İHA)