Mahkeme Başkanından Fetö Sanıklarına Ders Niteliğinde Sözler

Afyonkarahisar'da Fetullahçı terör örgütüne (FETÖ) ait olduğu öğrenci yurdunu devralan şahısların yargılandığı davanın sanıklarına mahkeme başkanı, "10-15 yaşındaki bir çocuk bile hükümet ile bu örgüt arasındaki kavganın, çelişmenin farkına vardı. Siz, böyle bir örgütün yurtlarını devralıyorsunuz" dedi.



Afyonkarahisar'da Fethullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye oldukları gerekçesi ile haklarında dava açılan 4'ü tutuklu 8 tutuksuz 12 kişinin yargılanmasına Afyonkarahisar 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşma sonunda tutuksuz sanıkların tutuklanmasına karar verildi. 'Silahlı terör örgütüne üye olma, silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' iddiasıyla yargılanan tutuklu sanıklar Mustafa Ş., Yasin S., Mahmut T.,Fikret K., ile tutuksuz sanıklar Ramazan Ş., Hüseyin İ., İlhan Ö., Yaşar G., Nejat U., Mustafa K., Ercan Ö., Şinasi D., ve avukatları katıldı. Sanıkların örgütün mütevelli heyetindeki işadamları oldukları iddia edilirken ayrıca sanıklardan Mustafa S.'nin verdiği ifade ede örgüte ait yurtlara devlet tarafından el konulmasını önlemek için nasıl hileli şekilde satışlarının yapıldığını da gözler önüne serdi.



"SİZ, BÖYLE BİR ÖRGÜTÜN YURTLARINI DEVRALIYORSUNUZ"



Mustafa K.'nin ifadesinde sarf ettiği, "Bir telefon geldi. Murat K. isimli şahıs, 'Burasının size devri lazım' dedi. Şinasi D. ile de ben, burayı devraldık" sözlerine üzerine mahkeme başkanı, "Anlamak için soruyorum, 8 Şubat MİT krizi yaşanmış, MİT tırları durdurulmuş, 17-25 Aralık süreci yaşanmış, dershanelerin kapatılması tartışılmış. 10-15 yaşındaki bir çocuk bile hükümet ile bu örgüt arasındaki kavganın, çelişmenin farkına vardı. Siz, böyle bir örgütün yurtlarını devralıyorsunuz" dedi.



Mustafa K. ise başkanın sözlerine "Sayın hakim, ben cahilim. Ne derseniz haklısınız. Para pul ödemedik" şeklinde yanıt verdi.



Mahkeme yargılanan diğer sanık Şinasi D., ise yurdun devri sırasında herhangi bir para ödenmediğini, kendisine sadece senet karşılığında hisse verildiğini itiraf etti.



Sanıkların savunmalarının ardından mahkeme heyeti verdiği ara kararda, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ve 8 tutuksuz sanığında tutuklanmasına karar verdi. Çoğunluğu iş adamı olan sanıkların yargılandığı dava 11 Mayıs 2016'ya ertelendi.



(Gökten Ceylan /İHA)