Mahan Mirarab Band-Mehrdad Pakbaz
Mahan Mirarab Band-Mehrdad Pakbaz konseri 30 Nisan'da Cddebostan Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.
Mahan Mirarab Band-Mehrdad Pakbaz konseri 30 Nisan'da Cddebostan Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.
Mahan Mirarab (gitar), Golnar Shahyar (vokal), Kaveh Sarvarian(ney), Amir Wahba (vurmalılar). Avusturya-Viyana'dan gelen topluluk, bu konserlerinde etnik caz müziğinden eserlere yer verecektir. Ayrıca, gitarist ve besteci Mehrdad Pakbaz misafir sanatçı olarak geceye katılacaktır.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Kadıköy
Mekan : Caddebostan Kültür Merkezi
Mekan Adresi : Bağdat caddesi Haldun Taner sok. No: 11
Başlangıç Saati : 30.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 30.04.2017 22: 00: 00
Kategori : Mahan Mirarab Band-Mehrdad Pakbaz
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io