Mahan Mirarab Band-Mehrdad Pakbaz

Mahan Mirarab Band-Mehrdad Pakbaz konseri 30 Nisan'da Cddebostan Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.

Mahan Mirarab Band-Mehrdad Pakbaz

Mahan Mirarab Band-Mehrdad Pakbaz konseri 30 Nisan'da Cddebostan Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.

Mahan Mirarab (gitar), Golnar Shahyar (vokal), Kaveh Sarvarian(ney), Amir Wahba (vurmalılar). Avusturya-Viyana'dan gelen topluluk, bu konserlerinde etnik caz müziğinden eserlere yer verecektir. Ayrıca, gitarist ve besteci Mehrdad Pakbaz misafir sanatçı olarak geceye katılacaktır.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Kadıköy

Mekan : Caddebostan Kültür Merkezi

Mekan Adresi : Bağdat caddesi Haldun Taner sok. No: 11

Başlangıç Saati : 30.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 30.04.2017 22: 00: 00

Kategori : Mahan Mirarab Band-Mehrdad Pakbaz

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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