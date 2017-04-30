Mahan Mirarab Band-Mehrdad Pakbaz konseri 30 Nisan'da Cddebostan Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.



Mahan Mirarab (gitar), Golnar Shahyar (vokal), Kaveh Sarvarian(ney), Amir Wahba (vurmalılar). Avusturya-Viyana'dan gelen topluluk, bu konserlerinde etnik caz müziğinden eserlere yer verecektir. Ayrıca, gitarist ve besteci Mehrdad Pakbaz misafir sanatçı olarak geceye katılacaktır.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Caddebostan Kültür Merkezi



Mekan Adresi : Bağdat caddesi Haldun Taner sok. No: 11



Başlangıç Saati : 30.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 30.04.2017 22: 00: 00



Kategori : Mahan Mirarab Band-Mehrdad Pakbaz



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır