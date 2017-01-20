Mahalleye Dönene Köylülerin 'Atık Su ve Geriye Dönük Borç' İsyanı

Aydın'ın Büyükşehir olması ile mahalleye dönen köylerde yaşayan vatandaşlar kanalizasyon olmamasına rağmen ödemek zorunda kaldıkları 'atık su' ücretinden ve daha önceleri kendi imkanları ile getirdikleri suyu kullandıklarından geriye dönük borçlandırılmalarından dert yandılar.



Aydın Büyükşehir olduktan sonra mahalleye dönen köylerde yaşayanlar olarak sıkıntı ve sorunlarının arttığını belirten Efeler İlçesi'ne bağlı Mahalleye Dönen Gözkayası Köyü'nün Muhtarı Ünal Günay, köyde yaşayan her aileye geriye dönük 114,5 lira su kullanımı 195 lira da atık su adı altında olmak üzere 310 lira borç kaydedildiğini belitti. Abone başına alınan bu ücrete ilave olarak 30 TL su sayacı 10 TL'de sayaç takma ücreti eklendiğini ifade eden Muhtar Ünal Günay, "Su sayacı ve sayaç takma ücretine diyecek bir şeyimiz yok ama kendimize ait suyu kullandığımız için geriye dönük su ücreti alınmasına köylü bir anlam veremiyor. Bunun yanında köyümüzde kanalizasyon yok verilmeyen bir hizmetin parasını de ödemekle yükümlü hale getiriliyoruz" diyerek su faturalarındaki bu uygulamanın gözden geçirilmesini istedi.



Uygulamadaki ücretlendirmenin yalnız başına yaşayan yaşlı bir kadına da aynı, 7-8 nüfuslu evde hayvancılık yapan ailelere de aynı rakamlarda yapıldığını da belirten Muhtar Ünal Günay, "Mahallemizde 121 abonelik var. Hepsinin de ortak derdi fahiş fiyatlardaki su faturaları. Köy iken bizim sıkıntımız yoktu. Mahalleye döndük, sıkıntılarımız arttı. Kendi malımız olan ve kendi emeklerimizle getirdiğimiz suya bile para ödüyoruz. Saatler takıldıktan sonra uygulanacak ücrete bile razıyız ama geriye dönük yapılan ücretlendirme ve kanalizasyon hizmet verilmemesine rağmen atık su ücreti alınması köylerde yaşayan herkesin ortak sorunu oldu.Yetkililerden bu sorunun çözümü için yardım bekliyoruz" dedi.



"Atık Suyumuz Yok"



Köyde yaşayan herkesin kullandığı suyu da bir şekilde değerlendirdiğini ve kırsal kesimde yaşayanlarla şehir merkezinde apartmanda yaşayanların bir tutulmaması gerektiğini belirten Gözkayası sakinlerinden aynı zamanda aza olan Mehmet Şenyuva, "Bizim kullandığımız su çevre kirliliğine neden olmaz. Çeşmeden akan suyumuz mutlaka yine kendi topraklarımızda bir şekilde kullanılır. Ne arıtmaya ulaşan suyumuz var ne de çevre kirliliğine neden olan atık suyumuz. Kanalizasyon olmadığı halde atık su faturası kesilmesi bize göre haksızlık" diye konuştu. - AYDIN