Mahallesine hırsız dadanan muhtardan hırsızlara: "Çaldığınız musluklar para etmez, geri getirin"



KAYSERİ - Kayseri'de, Alparslan mahalle muhtarı Fatih Çalışkan, mahallede bulunan cami şadırvanlarından muslukları çalan hırsızlara seslenerek, "Çaldığınız musluklar para etmez, geri getirin" dedi.

Kayseri'de Alparslan mahallesinde bulunan camilerin şadırvanlarına ve lavabolarına dadanan hırsızlar, muslukları çaldı. Art arda ikinci kez meydana gelen hırsızlık olayından sonra çileden çıkan mahalle muhtarı Fatih Çalışkan, hırsızlardan çaldıkları muslukları geri getirmelerini istedi.

Çalışkan, "15 gün önce parklarımızdan ve camilerimizden musluk çalınmıştı. Bunu gerekli yerlere ilettik. Belediyemiz gelip muslukları taktı ama takılan musluklarımızı yine çaldılar. Musluklar kamu malıdır ve çalınmasının vatana ihanetten farkı yoktur. Bunların biran önce sonlandırılması için emniyetimizin gerekli çalışmalar yaptığına inanıyorum. Hem suyun boşa akması hem de muslukların çalınması hoş bir şey değil. İnşallah bir daha tekrarlanmaz" ifadelerini kullandı.

Hırsızların yaptığının vatana ihanet olduğunu ve çaldıkları muslukları geri getirmelerini isteyen muhtar Çalışkan, "Yaptığınız vatana ihanettir. Bir daha yapmayın. Aldığınız muslukları da geri getirin. Onu satsanız ne kadar edecek ki? Bir şey edeceğini de sanmıyorum ama yaptığınız yanlış bir şey. Bir daha bu işe kalkışmayın. Kalkışırlarsa Alparslan mahalle muhtarı olarak beni karşılarında bulurlar" diyerek hırsızlara gözdağı verdi.

(AG-