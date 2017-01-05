Mahallenin Yönetimine Kadınlar Talip Oldu

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde yeni kurulan Seyrantepe Mahallesi muhtarlığı için yapılacak seçime aday olan Songül Ceylan, aza listesindeki 8 kadınla seçim çalışmalarına başladı.



Ceylan, kısa bir süre önce Maşuk Mahallesi'nden ayrılan Seyrantepe Mahallesi'nin muhtarlığı için mart ayında yapılacak seçim için aday olma kararı aldı.



Aza adaylarını da kadınlar arasından seçen 48 yaşındaki Songül Ceylan, 15 adayın yarışacağı seçim için çalışmalara başlayarak, azalarıyla pazarcı esnafını ziyaret etti.



Pazarda alışveriş yapan vatandaşlarla da görüşen Ceylan, vaatlerini anlatarak hazırladığı broşürleri dağıttı.



Songül Ceylan, gazetecilere yaptığı açıklamada, halka hizmet amacıyla mahallenin yönetimine arkadaşlarıyla talip olduklarını söyledi.



Kadınların eli değdiğinde çöplüğün bile çiçeğe dönüştürebileceğine inandıklarını belirten Ceylan, "Mahallemizi en güzel şekilde değiştirmeye çalışacağız. Hanımlarımızın çok sorunu var, onlara eğilmeye çalışacağız. Bizim gözümüzde hanım mutlu ise aile mutlu, aile mutlu ise toplum mutlu." dedi.



Yeni kurulduğu için mahallenin birçok sorunu bulunduğunu aktaran Songül Ceylan, sorunları çözmek için şimdiden çalışma yürüttüklerini kaydetti.



Seçilmeleri halinde mahalleyi yönetmede zorluk çekmeyeceklerini ifade eden Ceylan, "İnsanlar bizi anlamaya, görmeye başladılar. Şimdiye kadar yaptığımız seçim çalışmasında olumsuz bir tepki görmedik. Nereye gittiysek çok güzel tepkiler aldık. Eşlerimiz de bize çok destek veriyor. Onlar bize destek vermeseydi biz burada olmazdık. Nasıl ki başarılı bir erkeğin arkasında başarılı bir kadın varsa, şu anda biz de bir şey başaracaksak arkamızda başarılı eşlerimiz olduğu için başarabileceğiz."



Aza adayı Gülten Taş da mahallelerinde yaşam standartlarının düşük olduğunu ve yükseltilmesi için kadın elinin mahalleye değmesi gerektiğini belirtti.