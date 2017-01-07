Oyun içinde oyun mantığıyla kurgulanan "Mahallenin Neşesi" tiyatro oyunu, 8 Ocak'ta Caddebostan Kültür Merkezi'nde...



"Mahallenin Neşesi'nde oyun içinde oyun mantığıyla kurgulanan hikaye, çocukların hem orta oyunu hem de Karagöz -Hacivatı'ı aynı anda izleyebilecekleri bir akışa sahip.



Bir metre boyundaki büyük kuklalar, oyunu görsel olarak etkileyici bir noktaya taşıyor. geleneksel teknik ve akış bütünlüğüne sadık kalınarak yazılmış ve çalışılmış oyun, çocuklarımızın geleneksel türk tiyatrosu ile ilgili bilgisini ve görgüsünü de arttırmayı hedefliyor."