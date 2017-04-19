Mahallelinin Tepkisi İhale Erteletti

Antalya'da Muratpaşa Belediyesinin taşınmazlar için açtığı ihale, vatandaşların tepkisi nedeniyle başka bir tarihe ertelendi.



Ermenek Mahallesi'ndeki belediyeye ait taşınmazlar için Değirmenönü Kültür Merkezi'nde açık teklif usulüyle ihale yapıldı. Gecekondulardan oluşan mahalledeki vatandaşlar, evlerin bulunduğu arsaları almak için ihalenin yapıldığı merkez önüne geldi. Yaklaşık 200 mahalle sakini, ihaleye mahalle dışından kişilerin de gireceğini belirterek, kültür merkezi önünde eylem yaptı.



"Polis ekiplerinin mahalle dışından ihaleye girmek isteyenleri arka kapıdan aldığı" iddiasıyla tepki gösteren mahalle sakinleriyle dışardan gelenler arasında gerginlik yaşandı.



Kültür merkezi önüne çok sayıda çevik kuvvet ekibi gelerek bariyerlerle önlem aldı. Gerginliğin devam etmesi üzerine ihale komisyonu, "güvenlik sağlanamadığı" gerekçesiyle ihalenin iptal edildiğini duyurdu.



Ermenek Mahallesi Tapu Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Yıldırım, merkez önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgedeki tapu sorununun 1983'ten beri sürdüğünü ve belediyenin tapuları vermek için ihale açtığını belirtti.



Yıldırım, mahalledeki 513 kişinin daha önceki ihalelerde parsellerini aldığını ve 300 parselin daha ihale ile satılacağını kaydetti.



İhaleye mahalleli dışında kimsenin girmemesi gerektiğini ifade eden Yıldırım, "İnsanlar onlarca yıldır buralarda yaşıyor. Dışarıdan gelecek insanlar ihaleye girerek mahallelinin veremeyeceği rakamları teklif ediyorlar. İnsanların merhametine sesleniyorum. İhaleye rant için giriliyor. Bu hiç etik değil." dedi.



6 aylık bebeği Açelya ile ihaleye gelen Sevgi Karabulut, "Kızımın geleceği için 320 metrekarelik arsamızı almak için buraya geldik. Ancak hiç tanımadığımız insanlar evlerimize sahip çıkmaya çalışıyorlar. Bebeğimle her türlü eyleme katılacağım ve yerimi kimseye vermeyeceğim." diye konuştu.



İhalenin iptal edildiğinin belirtilmesi üzerine vatandaşlar Muratpaşa Belediyesi önüne gelerek Başkan Ümit Uysal ile görüşmek istedi. Polis ve özel güvenlik görevlileri ile zabıta ekipleri, vatandaşların belediye hizmet binasına girmesine izin vermedi.



Vatandaşların "Başkan buraya" sloganları üzerine belediye yetkilileri, Başkan Uysal'ın mahallelilerden oluşan 6-7 kişilik heyetle bir başka gün görüşeceğini bildirdi. Bunun üzerine mahalleli belediye önünden ayrıldı.