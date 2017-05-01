Mahalleli Yolu Kapatıp Lastik Yaktı

Adana'da, Suriye uyruklu vatandaşları istemeyen mahalle sakinleri, lastik yaktıkları yolu trafiğe kapatarak eylem yaptı.



Olay, Yüreğir ilçesi Doğankent mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir grup mahalle sakini, Suriye uyruklu vatandaşların kendilerine mahallerinde rahatsızlık verdiği gerekçesiyle ayaklandı. Ayaklanma sonucunda lastik yaktıkları yolu trafiğe kapatan mahallenin eylem yaptığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polislerin konuşup ikna ettiği mahalleli, bir süre sonra eyleme son verip evlerine dönerken, yanan lastikleri ise TOMA'dan su sıkılarak söndürüldü, yol yeniden ulaşıma açıldı.



Bazı vatandaşlar ise, eylemi cep telefonları ile çekti. - ADANA