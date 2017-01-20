Mahalleli Toplandı Başkan Bulutlar'a Teşekkür Etti

Maksut Efendi Mahallesi (süt evleri) eski mahalle muhtarı Burhanettin Atmaca, mahallenin ileri gelenlerinin oluşturduğu temsil heyeti ile birlikte Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar'ı ziyaret ederek hizmetlerinden dolayı mahalle sakinleri adına Başkan Bulutlar'a plaket takdim ettiler.



Mahalle sakinleri ile birlikte Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar'ı ziyaret eden Maksut Efendi Mahallesi eski muhtarı Burhanettin Atmaca, hizmetlerinden dolayı Başkan Bulutlar'a teşekkür ederek, "Mahallemizin en büyük sorunlarının söz verdiği gibi kendi çabalarıyla bir bir çözen Belediye Başkanımıza teşekkür etmek için mahalle adına oluşturduğumuz heyetle bu ziyaretimizi gerçekleştiriyoruz. Palandöken Belediyemiz Maksut Efendi Mahallemizin yollarının ve kaldırımlarını yapılması, bilgi evini hizmete girmesi, yeni konuk ve taziye evini yapılması, kütüphane yapılması, yeni imam evini yapılması, cami çevre düzenlemesi ve cami tuvaletlerinin yenilenmesi gibi mahalleye yapılan birçok çalışmadan dolayı Başkanımıza bir kere daha teşekkür ediyoruz. Ayrıca geçmiş yıllarda yapılan yani 30 yıl önce mahallede yapılan tapu düzenlemesindeki yanlışlıkların takip edeceğinin sözünü vermesi bizleri mutlu etmiştir" dedi.



Belediye Başkanı Orhan Bulutlar ise, "İlçemize bağlı mahallelerimize belediyemizin ve hükümetimizin katkıları devam edecektir. Belediye olarak ilçemizi ve mahallelerimizi geliştirmek adına elimizden gelenin en iyisini yapma gayreti içindeyiz. Amacımız gelecek nesillere yaşanabilir bir ilçe bırakabilmektir" dedi.



Ziyaret sonrası Maksut Efendi Mahallesi eski Muhtarı Burhanettin Atmaca, mahalle sakinleri adına Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar'a teşekkür plaketi takdim ederek hatıra fotoğrafı çekildiler. - ERZURUM