Mahalleli, 5 Yaşındaki Çocuğun Kazada Öldüğü Yolu Kapattı

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde mahalle sakinleri, 5 yaşındaki Muhammet Ali Çınar'ın sac yüklü TIR'ın altında kalarak öldüğü yolun kamyon ve TIR trafiğine kapatılması için eylem yaptı. Yolu ulaşıma kapatan mahalleli, 2 yıl önce yeşillendirilen eski yolun yeniden açılacağı sözünün verilmesiyle 5 saat sonra eylemi bitirdi.



Muhammet Ali Çınar, dün akşam saatlerinde Kışla Mahallesi, Potbaşı Sokak'ta yolun karşısındaki oyun parkına geçmek isterken Tuncay K.'nın kullandığı 67 TY 925 plakalı sac yüklü TIR'ın çarpması sonucu öldü. Küçük çocuğun ölümüyle büyük üzüntü yaşayan mahalle halkı, yolda sürekli kaza meydana geldiği iddiasıyla eylem yaptı. 150-200 kişilik grup, akşam geç saatlerde çöp konteynerleri ve araçlarıyla yolu ulaşıma kapattı. Mahalle sakinleri, 2 yıl önce Gülüç Deresi kenarındaki yolun yeşillendirilip ulaşıma kapatılması ardından, mahalle arasındaki yolda kamyon ve TIR trafiğinin arttığını söyledi. Mahallelerinde sanayi sitesi ile TIR parkı bulunduğunu söyleyen çevre sakinleri, daha önce dere kenarındaki yolu kullanan kamyon ve TIR'ların, o yolun kapatılması ardından mahallenin içinden geçmeye başladığını, bunun sonucunda da kazaların arttığını söyledi.



İlçe Emniyet Müdürü Fahri Küçük, yolu kapatan vatandaşları ikna etmeye çalıştı. Ancak mahalle sakinleri, eski yol ulaşıma açılmadan eylemi bitirmeyeceklerini söyledi. Bunun üzerine AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu gelerek vatandaşlarla görüştü. Kışla Mahalle Muhtarı Muhammet Demir, "Bizlerin artık sabrı kalmadı. Ölen çocuk hepimizin çocuğu. Hepimizin yüreği yanıyor. Daha 1 hafta önce yine burada bir çocuğa araç çarptı. Allah'tan ona bir şey olmadı, gittim kucağıma kendim aldım. Ama bu çocuğumuzu kucağıma alamadım. Eski yolun yeniden açılmasını, buranın kamyon ve TIR araçlarına kapatılmasını istiyoruz" dedi.



6 yaşındaki kardeşini de trafik kazasında kaybettiğini belirten milletvekili Faruk Çaturoğlu da yetkilelerle görüştüğünü ve eski yolun yeniden ulaşıma açılacağını söyledi. Görüşmelerin ardından mahalle sakinleri yaklaşık 5 saat süren eylemi bitirip, kendi imkanları ile buldukları kepçe ile daha önce Karayolları tarafından kapatılan dere kenarındaki eski yolu açmak için ilk çalışmayı yaptı. Halk, daha sonra evlerine döndü.



- Zonguldak