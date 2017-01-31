Mahalleler Arası Ulaşım Sorunu Bitiyor

Vatandaşlar çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

İl genelinde kötü yol kalmaması için çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Selendi'nin Kepez, Dedeş, Tepe ve Karabacaklar bağlılarının bulunduğu 8 kilometrelik yolda bakım onarım ve düzeltme çalışması gerçekleştirdi. Mevcut yolun yazın tozdan kışın çamurdan geçilmediğini belirten mahalle halkı Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları sayesinde bu sorunun ortadan kalkacağını belirttiler. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Gençoğlu, "Büyükşehir Belediyesi olarak Selendi genelinde bakım onarım çalışmalarımız yapılıyor. Bakım onarım ve düzeltme çalışması yaptığımız yollarda mevsim koşullarının elvermesine müteakip sathi kaplama çalışması da yapacağız. Çalışmalar sayesinde vatandaşlarımız rahat bir ulaşım ağına sahip olacaklar" diye konuştu. Selendili vatandaşlar çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.