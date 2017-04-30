Mahallede Sazlı Sözlü, Kınalı Asker Eğlencesi

KAĞITHANE'de bir mahalle sazlı sözlü asker eğlencesi düzenlendi, askere gidecek gencin eline kına yakıldı, halaylar çekildi.



Çeliktepe Mahallesi'nde akşam saatlerinde düzenlenen eğlencede, Amasya'da vatani görevini yapacak olan 20 yaşındaki Osman Çiçek için yapıldı. Halayların çekildiği, göbeklerin atıldığı eğlencede, asker adayının eline kına da yakıldı. Kına yakılmasından sonra gençler, Osman Çiçek'e ve birbirlerinin başına un ve yumurta attı. Osman Çiçek'in arkadaşları ve yakınları özellikle kına yakımı sırasında zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı.



GELENKLERE GÖRE DOYASIYA EĞLENCE



Geleneklere göre böyle bir eğlence düzenlediklerini belirten Osman Çiçek, vatani görevini en iyi şekilde yaparak, evine dönmek istediğini söyledi. Eğlence sırasında havaya kuru sıkı ateş açılması üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı. Polis ekiplerinin gitmesinin ardından asker eğlencesi saat 23.00'te olaysız bir şekilde sona erdi.



