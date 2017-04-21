Mahalle Sakinlerinden 'Suriyeli Kavgası' Açıklaması

MERSİN'de 18 Nisan gecesi Suriyelilerle çıkan taşlı sopalı kavgayla ile gilili açıklama yapan bir grup Adanalıoğlu Mahallesi sakini, konunun kamuoyuna yanlış yansıdığını ve bunun kendilerini üzdüğünü açıkladı.



Bir grup arasında başlayan ve mahalleye yayılarak kitlesel bir kavgaya dönüşen, sonuç olarak da Suriyeliler'in tahliye edilmesiyle durulan gerginliğin altında yatan sebepleri basınla paylaşan Kilikya Nehir Derrneği Genel Başkanı Ahmet Özuğurlu, kendilerinin bazı yayınlarla gaspçı bir topluluk gibi yansıtılmasından büyük üzüntü duyduklarını söyledi. Adanalıoğlu Mahallesi'nde Suriyeliler için kendiliğinden bir kampın oluştuğunu ifade eden Özuğurlu, şunları söyledi:



" 5 yıl öncesine kadar evlerinin kapısını kilitlemeyen insanlardık. Şimdi ev ve depolarımızın kilitli olmalarına rağmen soyulduğuna şahit olduk. Ürünlerimizin tarladan çalınmaması için artık gece de nöbet tutar hale geldik. Olay, Suriyelilerin yaklaşık 300 kişilik grup kurarak belde halkına saldırması, canlarına ve namuslarına kast etmesinden ibarettir."



- Mersin