Mahalle Sakinlerinden Siirt Müftülüğüne Çağrı

Siirt'te hayırsever vatandaşlar tarafından şuana kadar 300 bin TL harcama yapılan caminin geri kalan kısmının bitirilmesi için müftülükten ve hayırseverlerden yardım bekleniyor.



Abdulaziz Çiftçi ve mahalle sakinlerince Barış Mahallesi 1342. Caddede, alt katı taziye evi, üst katı kuran kursundan oluşan 3 katlı cami yapıldı. Mahalle sakinleri, satın aldıkları arsa üzerinde 300 bin TL harcama yaparak kaba inşaatını tamamıyla bitirdikleri caminin kalan bölümünü bitirmeye güçlerinin yetmediğini ve müftülüğün bu noktadan sonra devre girmesini talep etti.



Hayırsever mahalle sakinlerinden Abdulaziz Çiftçi, "Alınan arsa üzerinde yapılan camiyi biz mahalle sakinleri kendi imkanlarımızda, kimseden tek bir kuruş destek almadan yaptık. Nitekim caminin büyük bir bölümü bitirildi. Gücümüz buraya kadar yetti. Bundan sonra Siirt İl Müftülüğü ve hayırsever iş adamlarının devreye girerek kalan kısmının bitirmesini bekliyoruz" dedi. - SİİRT