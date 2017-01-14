Mahalle Muhtarları ile Toplantı

Karacabey ilçe Emniyet Müdürü Arif Günal, ilçedeki muhtarlarla toplantı yaptı.



Karacabey Polis Merkez Amirliği'nde gerçekleşen toplantıda konuşan Günal, ilçede huzurun sağlanması için işbirliği yapılması gerektiğini belirtti.



Günal, muhtarların toplumsal sorumluluğu olduğu kadar diğer vatandaşların da toplumsal sorumluluğu olduğunu hatırlatarak, polisle işbirliği yapması gerektiğini söyledi.



Toplantıda ayrıca, Karacabey'in asayişinin huzurunun temini ve sürekliliği, suçun önlenmesi veya işlenmiş suçun faillerinin yakalanması konuları görüşüldü.



Toplantıya, emniyet amirleri ve 21 Mahalle muhtarı katıldı.