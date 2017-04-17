Mahalle Mezarlıkları Koruma Altına Alınıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Merkez Sur, Yenişehir, Bağlar ve Kayapınar ilçelerine bağlı 31 mahalle mezarlığını, tel çekerek koruma altına aldı.



Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Merkez Kayapınar, Sur, Bağlar ve Yenişehir ilçelerinin kırsal mahallelerine yönelik yeni bir uygulama başlattı. Kırsal mahalle mezarlıklarının, hayvanların otlatılması, çöp moloz gibi malzemelerin dökülmesi ile çocukların oyun alanı olarak kullanmasının önüne geçmek için harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, yaptığı çalışmalarla 16 mahalle mezarlığını koruma altına aldı. 15 mahallede ise ekiplerin çalışmaları devam ediyor.



8 bin 400 metre kafes teli



Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 31 mahalle mezarlığının korunması için 8 bin 400 metre kafes teli, 3 bin 322 adet beton direk, 537 adet beton payanda, 11 bin 960 metre dikenli tel ve 25 bin 500 metre gergi teli kullandı.



Teknik ekipler inceleme yapıyor



Büyükşehir Belediyesi'nin teknik ekipleri, kırsal mahallelerden gelecek talepler doğrultusunda mezarlık alanlarında ölçüm ve incelemeler yapacak. Büyükşehir Belediyesi, çalışmanın ardından uygun olan mahalle mezarlıklarını yürüteceği çalışma ile koruma altına alacak.



13 ilçe için bütçe ayrıldı



Ayrıca 2017 yılı içerisinde 13 kırsal ilçe belediyelerinin mezarlık hizmetlerinde kullanması için toplam 1 milyon 945 bin TL ödenek ayıran Büyükşehir Belediyesi, yapılacak hizmetler karşılığında ilçe belediyelerine ödeme yapacak. - DİYARBAKIR