Mahalle Ligi Futbol Turnuvası Sındırgı Ayağı Son Buldu

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin; Balıkesir Valiliği, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü arasında imzalanan işbirliği protokolü ile "İmkan Bizden Oynamak Sizden" sloganıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen, 20 ilçe ve 1130 mahallesindeki yaklaşık 21.180 çocuk ve gencin spor yapmasına katkı sağlayan 'Mahalle Ligi Futbol Turnuvası'nda Sındırgı ilçesi genelindeki turnuvalar son buldu.

Final karşılaşması gençler kategorisinde Rızaiye Gençlik ve MEAL Gençlik Takımları arasında gerçekleştirildi. Rızaiye Gençlik rakibinin kalesi ile buluşturduğu 8 golle ilçe şampiyonluğunu göğüslerken, MEAL Gençlik ikinci, İHL Kocakonak ikinci, İHL Haddini Bilbao dördüncü oldu. Yıldızlar final karşılaşması ise Cumhuriyet ve Yağcıbedir takımları arasında gerçekleştirildi. Cumhuriyet takımı rakibinin kalesi ile buluşturduğu 6 golle yıldızlar ilçe şampiyonluğunu göğüslerken, Yağcıbedir ikinci, İHO Fırtına üçüncü, Yüreğil dördüncü olarak turnuvayı tamamladı.

Final karşılaşması sonrasında düzenlenen ödül törenine Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Daşkafa, meclis üyesi Mehmet Yavuz, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Spor Şube Müdürü Murat Sarp, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Rahmi Yörük, beden eğitimi öğretmenleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Öğrencilere madalya ve kupaların yanında günün anısına Sındırgı Belediyesi tarafından hazırlanan hediyelerde takdim edildi.

Final müsabakalarında öğrencileri yalnız bırakmayan ve kupa töreninde konuşan Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş"Balıkesir Büyükşehir Belediyemizin yaptığı organizasyonda 20 tane ilçemizin gençlerini bir araya toplayabilmek mümkün oldu. İlçemizde de final müsabakalarını yaptık. Şu anda birincilerimiz belli. İnşallah Sındırgıyı Balıkesir ilçeleri arasında temsil edecek olan bu yıl Menchester City maçına gitmeye hak kazanacak Sındırgı olacak. Ben gençlere bu konuda inanıyorum. Çok ciddi güzel müsabakalar yapıldı. Şu anda Rızaiye Gençlik takımımız gençlerde birinci oldu. Yıldızlardaki takımımız da çok güzel. Cumhuriyet takımını da tebrik ediyorum. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımızı da böyle bir organizasyonla gençlerimize fırsat verdiğinden, spor malzemeleri temin ettiğinden dolayı sonsuz teşekkürler ediyorum. İlçe belediyeleri ve büyükşehir belediyesi ile tam bir uyum içerisinde dostluk içerisinde bütün ilçeleri dolaşmak ve yeni dostlar edinmek için bir fırsat olarak görüyoruz. Bu gayreti inşallah taçlandıracağımız yerde İngiltere'ye o müthiş atmosferde, futbolcularımızın o ortamı görmesini sağlamak da bizi gururlandıracak. Emeğinden dolayı Ahmet Edip Uğur Başkanıma sonsuz teşekkürler. İlçemizde spora destek yalnızca mahalle ligi ile devam etmiyor. Gençlerimizin rahatça spor yapabileceği vakit geçirebileceği Gençlik Merkezimizin yapımına devam ediyor. Bunun yanında Makbele Efe Lisesi bahçesinde bir halı saha yaptık. İki adet semt sahası yaptık ve yenilerini ekliyoruz. Büyükşehir Belediyemizin desteği ile Yüreğil ve Yaylabayır mahallelerimize de halı saha yapımına kısa süre içerisinde başlanacak. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın katkıları ile de ayrıca iki halı sahada ilçemizde farklı bölgelere yapılacak. Yeter ki gençlerimiz spor yapsın. Biz her türlü desteği vermeye hazırız."dedi.

Büyükşehir Belediyesi Spor Şube Müdürü Murat Sarp ise "Bu sene üçüncüsünü yapıyoruz mahalle liginin. İlk sene sadece il içerisinde yaptık. Burada 2000 civarında öğrencimiz katılmıştı. İkinci sene bütün ilçelerde yaptık. 11500 öğrenci katılmıştı. Bu sene katlanarak büyüdü. Şu anda yıldızlar ve gençler kategorilerinde 21.180 öğrencimiz müsabakalara katıldı. Şu anda ilçelerde finaller oynandı bir kısmında bir kısmında da oynanıyor. Buradaki amaç Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin amacı spor yapmak isteyen tüm öğrencilerin sahaya çıkmalarını sağlamak ve bütün öğrencilerimizin de formalarının olmasını sağlamak. Bunun için uğraşıyoruz. Aynı zamanda ilçeler arası dostlukları geliştirmek için ilçeler arası müsabakalar yapacağız şimdi. Bunun amacı dostlukları geliştirmek, öğrencilerin diğer ilçeleri görebilmelerini sağlamak ve buralarda arkadaşlıklar dostluklar edinmelerini sağlamak. Bunun için Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Ahmet Edip Uğur bu turnuvayı çok önemsiyor. Bunun katlanarak büyümesini ve Balıkesir'de spor yapmayan öğrenci istemiyor. Onun için biz de ona istinaden bunu önemsiyoruz. Şu anda da Sındırgı'ya geldik. Sındırgı'da da buradaki teknik komite Sındırgı Belediyesi bu konuyu çok ciddiye alıyorlar. Beden eğitimi öğretmenleri ile okullar ile irtibat kuruyor. Şu anda Sındırgı'dan katılım çok yüksek. 150 tane takım yıldızlar ve gençler kategorsinde katıldı. Finallerini yaptık. Ben finallerde bir de şunu gördüm. Rekabet var ama dostluk asla bozulmuyor. Yani sporun dostluk olduğunu biraz kavramışlar öğrencilerimiz. O anlamda Sındırgı'ya ve diğer ilçelere teşekkür ediyoruz katılımlarından dolayı. İnşallah önümüzdeki yıllarda bunu daha da genişleterek büyüterek devam ettirmeyi hedefliyoruz."dedi.

Balıkesir geneli 20 ilçe arasında düzenlenecek turnuvanın devamında Rızaiye Gençlik gençler kategorisinde, Cumhuriyet takımı ise yıldızlar kategorisinde Sındırgı ilçesini temsil edecek. Balıkesir geneli birinci olan takımlar ise İngiltere'de Menchester City takımının maçını izleme fırsatı yakalayacak.

20 İlçe Belediyesi'nin tamamının katılımının sağlandığı Mahalle Ligi Futbol Turnuvası ile sporu tabana yaymak, ilimizdeki çocuklara ve gençlere sporu sevdirmek, kötü alışkanlıklardan kurtarıp sağlıklı bireyler olarak topluma kazandırmayı amaçlayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi aynı zamanda tüm sporcuların mahallesine, ilçesine, iline ve devletine aidiyet duygusuyla bağlı bireyler olarak yetişmesini hedeflemektedir. Kültürel ve ekonomik farklılıkların, gençlerin iletişiminde ve bir araya gelmelerindeki engelleyici etkisinin ortadan kaldırılması, kültürel farklılıkların birleştirici bir vasıta olarak kullanılması için gerçekleştirilen 'İmkan Bizden Oynamak Sizden Mahalle Ligi Futbol Turnuvasının' tüm giderleri Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Edip Uğur'un talimatıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanmaktadır.