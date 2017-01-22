Mahalle Kültürü Yıldırım'daki Konaklarda Hayat Buluyor

Yıldırımlıların sosyal ve kültürel hayatlarına önemli katkılar sağlayan Yıldırım Belediyesi, Davutkadı Mahallesi'nde yapımını tamamladığı mahalle konağı ile çocuklardan yetişkinlere, gençlerden kadınlara toplumun tüm kesimlerine hitap edecek.



İlçedeki her mahalleye işlevsel ve modern mahalle konakları kazandıran Yıldırım Belediyesi, Davutkadı Mahallesi'ndeki mahalle konağının yapımını tamamladı. Vatandaşların ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersiz kalan binanın yerine yapılan modern bina mahalleye artı değer katacak. Davutkadı Mahalle Konağı'nın mahalle sakinlerinin günlük hayatına önemli katkılar sağlayacağını söyleyen Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Mahallemize kazandırdığımız konak sayesinde eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel hizmetlerle vatandaşlarımızın sosyal yaşantısına önemli bir ivme kazandıracağız" dedi.



Yıldırım Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Davutkadı Mahalle Konağı hakkında bilgi veren Başkan İsmail Hakkı Edebali, "Davutkadı mahallemizde bulunan mahalle konağımız 2 katlı olup toplamda 315 metrekarede hizmet verecek. En ince ayrıntısına kadar düşünerek yaptığımız modern binamız içerisinde muhtarlık odası, tahsilat bürosu, 2 adet YIL-MEK kurs odası yer alacak" dedi.



Mahalle konaklarının her mahallede olması için azami gayret gösterdiklerini de aktaran Başkan Edebali, "Amacımız mahalle kültürünü Yıldırım'da yaşatmak. Bizim kültürümüzde mahalleler, birlik, beraberliğin ve dayanışmanın en güzel göstergesidir. İlçemiz genelinde yürüttüğümüz kentsel dönüşüm çalışmalarında mahalle kültürünün canlandırılması ve yaşatılması öncelikli hedefimizdir. Bu sayede hemşehrilerimiz arasında oluşturacağımız 'yaşadığı yere aidiyet duygusu' sayesinde Yıldırım'ı ideal şehir konumuna getireceğiz" ifadelerini kullandı. - BURSA