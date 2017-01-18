Mahalle Arasındaki Çocukların Hayatını Kayakla Değiştirdi

ORHAN GÜNGÖR - Ağrı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde görevli kayak antrenörü Harun Akyol, mahallelerdeki yetenekli çocukları keşfederek hem onların kötü ortamlardan korunarak sosyalleşmelerini sağlıyor hem de milli sporcu yetiştirilmesi için çaba sarf ediyor.



Akyol, 3 yıl önce mahallelerde yaptığı taramalarda özellikle maddi durumu düşük ailelerin çocuklarını seçerek kayakla buluşturdu.



Kayakla hayatları değişen yaşları 7 ila 16 olan onlarca sporcu, milli takıma seçilmeyi ve milli kontenjandan faydalanarak hayal ettikleri üniversitelerin spor bölümlerine yerleşmeyi hedefliyor.



Antrenör Akyol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahalle aralarındaki maddi durumu düşük ailelerin çocuklarını, zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak için spora kazandırmaya çalıştığını söyledi.



Çocukları küçük yaşlarda alarak kayak öğrettiklerini belirten Akyol, şöyle konuştu:



"Amacımız, mahallelerde topladığımız çocukları internet kafe ve kahve köşelerinden kurtarmak. Onları bu spora kazandırmayı düşündük ve başardık. 3 yıl önce topladığımız 70 çocukla başarılar elde ettik. Ağrı Gençlik Spor Kulübü adı altında Alp Disiplini K2 Ligi'nde ve grup elemelerinde mücadele ediyoruz. Başladığımız ilk yıl gittiğimiz yarışmadan 4 madalya ile döndük. Ağrı'ya ilk alp disiplinli madalyası ile döndük. İkinci yıl madalya sayımız 5'e çıktı. Bu yıl da çalışmalarımız yoğun olarak devam ediyor. Bu çocukların tüm kayak malzemelerini Ağrı Valimiz Musa Işın karşıladı. 100 adet kayak malzemesi ve giysi dağıttılar. Ağrı'daki çocuklara destek oldukları için biz Ağrı Valimize ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürümüz Aziz Sinan Alp'e minnettarız. Bu bizim için büyük bir moral oldu. Çocuklar spor sayesinde öz güven kazandı. Çocuklarımız derslerinde de gayet başarılılar."



"Ailelerin güveni tam"



Akyol, çocuklarının başarısını gören ailelerin de çok memnun olduklarını söyledi.



Ortaya konulan başarının ailelerde büyük bir güven oluşturduğunu aktaran Akyol, "Ailelerin güveni tam. 'Çocuğuma bir şeyler yapın' diyorlar. Bu çocukları, elimizden geldiği kadar ve devletin bize vermiş olduğu desteklerle en iyi yerlere getirmeye gayret ediyoruz. Ağrı'nın rakımı yüksek ve burada milli sporcular yetişiyor. Hem rakımdan dolayı hem de kar yerde çok fazla kaldığı için daha fazla antrenman yapıyoruz. Bu nedenle çok iyi sporcularımız oluyor." ifadelerini kullandı.



Sporcu Melih: "Hedefimiz büyük"



Sporculardan Melih Başboğa (15), 3 yıl önce antrenörü Harun Akyol sayesinde spora başladığını söyledi.



Mahallede top oynarken Akyol ile tanıştığını anlatan Başboğa, "Harun hocam 'Size kayak öğreteceğim' dediğinde ilk başta 'Yapamam' dedim. Ama hocamız sayesinde çalışarak, gayret göstererek öğrendik. Şu anda birçok madalya elde ettim. K2 Ligi'ndeyiz, yüksek liglerde yarışıyoruz. Hedefimiz büyük." diye konuştu.



Sporcu Gülşen Efe (15) de kayak antrenörü olmak istediğini ifade ederek, "Ailem çok memnun ve benim kayak antrenörü olmamı da çok istiyorlar. Kayak sayesinde öz güven kazandık ve derslerimizde de başarılı oluyoruz. Üzerimdeki kayak kıyafetlerini de Valimiz bize dağıttı. Ona da çok teşekkür ederiz." şeklinde görüş belirtti.



Sporcu Oktay: "Ağrıya başarılar getirmeye devam edeceğiz"



Sporcu Oktay Albak (16) ise kayakla antrenörleri Harun Akyol sayesinde tanıştıklarını ve çok mutlu olduğunu dile getirdi.



Kayak sayesinde yeni bir hayata başladığını anlatan Oktay, şöyle konuştu:



"Benim gibi buradaki arkadaşlarımı mahalle aralarında toplayıp getirdi. Gittiğimiz yarışmalarda başarılar elde ettik. Antrenmanlarımız devam ediyor. Ağrıya başarılar getirmeye devam edeceğiz. Bizim en büyük avantajımız kayak pistinin şehir merkezine yakın olması. Kayak sayesinde birçok il gördük ve birçok arkadaş edindik. Farklı şivelerle konuşan arkadaşlarımızın olması hoşumuza gidiyor. Bizlere bu imkanları sunan ve üzerimizdeki malzemeleri bize veren ve desteklerini esirgemeyen Ağrı Valimiz ve Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürümüze de çok teşekkür ederiz."