Hakan Tabakan tarafından yazılan, Volkan M. Sarıöz tarafından sahnelenecek olan "Mağrur Fil Ölüleri" Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi'nde



Cahit ve Belkıs üniversite yıllarında tanışmış evli bir çifttir. Belkıs yılbaşı gecesini ailesiyle birlikte dışarda geçirmeyi planlamıştır. Cahit ise bu geceyi evde kalıp Belkıs'la baş başa geçirmek istemektedir. Belkıs dışarı çıkmak konusunda Cahit'i ikna etmeye çalışırken eve, içinde ne olduğu ve kimin gönderdiği bilinmeyen bir kutu getirilir. Bu gizemli kutuyu açmak ise giderek çift için heyecanlı bir oyuna dönüşür. Kutunun içindekini keşfetme arzusuyla başladıkları bu oyun çiftin hayatlarını, ilişkilerini, ailelerini tartıştıkları bir hale dönüşecek, yıllarca halının altına süpürülmüş her şeyin ortalığa saçılmasına sebep olacaktır. Bu saatten sonra yapılacak en iyi şey artık kutuyu açıp bu gizemi sonlandırmak olacaktır.



Pek çok şey oldu.



Sanki hiçbir şey olmamış gibi.



Ölüm gibi…



-Volkan M. Saröz



Yazan: Hakan Tabakan



Yöneten: Volkan M.Sarıöz



Yönetmen Yardımcısı: Selen Şenay



Dramaturji: Bilgesu Kasapoğlu



Dekor Tasarım: Başak Özdoğan



Dekor Uygulama: İsmail Hazar



Kostüm: Başak Özdoğan



Kostüm Uygulama: Ayşenur Arslanoğlu



Işık Tasarım: Sema Öztaş



Işık Uygulama: Mustafa Karakoyun



Ses Tasarım & Uygulama: Sibel Altan



Oyuncular: Sarp Aydınoğlu, Sezin Bozacı, İbrahim Barulay, Uğur Senkeri



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Bakırköy



Mekan : Yunus Emre Kültür Merkezi Turhan Tuzcu Salonu



Mekan Adresi : Ataköy 9.kısım, Atrium yanı



Başlangıç Saati : 12.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 12.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Mağrur Fil Ölüleri



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır