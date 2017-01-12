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Mağrur Fil Ölüleri

Mağrur Fil Ölüleri

Hakan Tabakan tarafından yazılan, Volkan M. Sarıöz tarafından sahnelenecek olan "Mağrur Fil Ölüleri" Semaver Kumpanya Çevre Tiyatrosu'nda.

Mağrur Fil Ölüleri

Hakan Tabakan tarafından yazılan, Volkan M. Sarıöz tarafından sahnelenecek olan "Mağrur Fil Ölüleri"  Semaver Kumpanya Çevre Tiyatrosu'nda…

Cahit ve Belkıs üniversite yıllarında tanışmış evli bir çifttir. Belkıs yılbaşı gecesini ailesiyle birlikte dışarda geçirmeyi planlamıştır. Cahit ise bu geceyi evde kalıp Belkıs'la baş başa geçirmek istemektedir. Belkıs dışarı çıkmak konusunda Cahit'i ikna etmeye çalışırken eve, içinde ne olduğu ve kimin gönderdiği bilinmeyen bir kutu getirilir. Bu gizemli kutuyu açmak ise giderek çift için heyecanlı bir oyuna dönüşür. Kutunun içindekini keşfetme arzusuyla başladıkları bu oyun çiftin hayatlarını, ilişkilerini, ailelerini tartıştıkları bir hale dönüşecek, yıllarca halının altına süpürülmüş her şeyin ortalığa saçılmasına sebep olacaktır. Bu saatten sonra yapılacak en iyi şey artık kutuyu açıp bu gizemi sonlandırmak olacaktır.

Pek çok şey oldu.

Sanki hiçbir şey olmamış gibi.

Ölüm gibi…

-Volkan M. Saröz

Yazan: Hakan Tabakan

Yöneten: Volkan M.Sarıöz

Yönetmen Yardımcısı: Selen Şenay

Dramaturji: Bilgesu Kasapoğlu

Dekor Tasarım: Başak Özdoğan

Dekor Uygulama: İsmail Hazar

Kostüm: Başak Özdoğan

Kostüm Uygulama: Ayşenur Arslanoğlu

Işık Tasarım: Sema Öztaş

Işık Uygulama: Mustafa Karakoyun

Ses Tasarım & Uygulama: Sibel Altan

Oyuncular: Sarp Aydınoğlu, Sezin Bozacı, İbrahim Barulay, Uğur Senkeri

Kaynak: Etkinlik.io


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