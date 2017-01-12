Hakan Tabakan tarafından yazılan, Volkan M. Sarıöz tarafından sahnelenecek olan "Mağrur Fil Ölüleri" Semaver Kumpanya Çevre Tiyatrosu'nda…
Cahit ve Belkıs üniversite yıllarında tanışmış evli bir çifttir. Belkıs yılbaşı gecesini ailesiyle birlikte dışarda geçirmeyi planlamıştır. Cahit ise bu geceyi evde kalıp Belkıs'la baş başa geçirmek istemektedir. Belkıs dışarı çıkmak konusunda Cahit'i ikna etmeye çalışırken eve, içinde ne olduğu ve kimin gönderdiği bilinmeyen bir kutu getirilir. Bu gizemli kutuyu açmak ise giderek çift için heyecanlı bir oyuna dönüşür. Kutunun içindekini keşfetme arzusuyla başladıkları bu oyun çiftin hayatlarını, ilişkilerini, ailelerini tartıştıkları bir hale dönüşecek, yıllarca halının altına süpürülmüş her şeyin ortalığa saçılmasına sebep olacaktır. Bu saatten sonra yapılacak en iyi şey artık kutuyu açıp bu gizemi sonlandırmak olacaktır.
Pek çok şey oldu.
Sanki hiçbir şey olmamış gibi.
Ölüm gibi…
-Volkan M. Saröz
Yazan: Hakan Tabakan
Yöneten: Volkan M.Sarıöz
Yönetmen Yardımcısı: Selen Şenay
Dramaturji: Bilgesu Kasapoğlu
Dekor Tasarım: Başak Özdoğan
Dekor Uygulama: İsmail Hazar
Kostüm: Başak Özdoğan
Kostüm Uygulama: Ayşenur Arslanoğlu
Işık Tasarım: Sema Öztaş
Işık Uygulama: Mustafa Karakoyun
Ses Tasarım & Uygulama: Sibel Altan
Oyuncular: Sarp Aydınoğlu, Sezin Bozacı, İbrahim Barulay, Uğur Senkeri
Mağrur Fil Ölüleri
Hakan Tabakan tarafından yazılan, Volkan M. Sarıöz tarafından sahnelenecek olan "Mağrur Fil Ölüleri" Semaver Kumpanya Çevre Tiyatrosu'nda.
Hakan Tabakan tarafından yazılan, Volkan M. Sarıöz tarafından sahnelenecek olan "Mağrur Fil Ölüleri" Semaver Kumpanya Çevre Tiyatrosu'nda…