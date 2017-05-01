Magider'den Manisa Tanıtımına Büyük Katkı

Manisa Girişimci İşadamları Derneği (MAGİDER) 477'nci Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında şehre gelen yabancı heyetlere Manisa'nın tarihini yerinde anlatarak organize sanayideki fabrikalara gezi düzenledi. Manisa'nın tanıtımına büyük katkı sağlayan MAGİDER, yabancı konukların alışveriş yapmalarını sağlayarak şehre döviz girmesini de sağladı.



MAGİDER 477'nci Uluslar arası Manisa Mesir Macunu Festivalinde kentin tanıtımı adına düzenlediği organizasyonlarla dikkat çekti. MAGİDER Başkanı Ayberk Aloğlu ve üyeleri, Mesir Festivali için Manisa'ya gelen Arnavutluk Berat Belediyesi temsilcileri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden Güzelyurt Belediyesi ve Büyükelçi temsilcileri, Makedonya Üsküp Belediyesi, Rostuşe Belediyesi ve büyükelçilik temsilcileri, Kırgızistan Oş Belediyesi temsilcileri, Polonya büyükelçilik temsilcileri, Bosna Hersek Prijedor Belediyesi temsilcileri, Ukrayna büyükelçilik temsilcileri, Kazakistan Uralsk Belediyesi temsilcileri ve Kosova büyükelçilik temsilcilerini tarihi Taş Fabrika Restoranda verilen yemekte ağırladıktan sonra Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikalara gezi düzenledi.



Yemeğin ardından ilk gezi Manisa'nın tarihe verdiği değerin en güzel örneklerinden biri olan Taş Fabrika'nın yanındaki Giritligil Otelin altında koruma altına alınan Manisa Sarayı hamamının gezilmesiyle başladı. Tarihe zarar vermeden koruma altına alınarak üzerine otelin yapıldığı alana hayran kalan yabancı konuklar daha sonra Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikaları gezdi. Manisa'daki dünyaca ünlü fabrikaları gezen konuklar hem fabrikaların işleyişleri hem de üretim alanları hakkında bilgi aldı.



Yaptıkları organizasyon hakkında bilgi veren MAGİDER Başkanı Ayberk Aloğlu, "Manisa Organize Sanayi Bölgesindeki tüm fabrikalarımızın faaliyet alanları, ürettikleri ürünler gelen tüm heyete anlatılarak akıllarında önemli izler bırakılmış ve ülkelerinde bu ürünlerin anlatılmasına katkı sağlamıştır. Vestel, Halis Helva, Çelsan, Topbaş gibi fabrikalarda alışveriş imkanı sunulmuş, önemli bir döviz kaynağı sağlanmıştır. Bize bu faaliyet kapsamında yardımcı olan Organize Sanayi Bölge Yönetimine, Büyükşehir Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesine ve Taş Fabrika Ailesine teşekkür ederiz." - MANİSA