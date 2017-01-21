Magider, Alaşehir'e Çocuk Oyun Alanı Kazandırdı

Manisa Girişimciler Derneği (MAGİDER)'nin ilçe kolu Alaşehir Girişimciler Derneği, Gümüşçay Mahallesinde bulunan şehit Mehmet Yalçın Ortaokulu'nun ana sınıfına çocuk oyun alanı kazandırdı.



Alaşehir Girişimciler Derneği İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştirdiği 'Kardeş okul' kampanyası kapsamında Gümüşçay Mahallesinde bulunan ana sınıfına çocuk oyun alanı kazandırdı. Dernek başkanı ve yöneticileri karne dağıtımı öncesi çocuklar ile birlikte vakit geçirdi. Başkan Yılmaz Çaşka "Çocuklarımıza yatırım yapmak geleceğe emin adımlarla yürümektir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi çocuk sevgisi insan sevgisi için ihtiyaçtır. Bu projenin devamında diğer okullarımıza ulaşmak için elimizden geleni yapacağız. Bu projede bize desteğini esirgemeyen Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, okul müdürümüz ve öğretmenlerimize, yönetim kuruluma teşekkür ederim." dedi. - MANİSA