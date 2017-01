Magiad'dan Tanışma Turu

Manisa Genç İş Adamları Derneği (MAGİAD) bir günde üç ziyaret gerçekleştirdi.



MAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Geriter ve yönetim kurulu üyeleri göreve geldikleri günden bu yana ziyaret programlarına tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Adnan Erbil'i, Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap'ı ve Manisa'yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık'ı makamlarında ziyaret ederek temaslarda bulundu.



Gerçekleştirilen ziyaretlere Manisa Genç İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Geriter'in yanı sıra Başkan vekilleri Yusuf Özkan, Emrah Kıvrak ve yönetim kurulu üyelerinden Mehmet Ali Yüce, Ömer Faruk Polat, Halil Ağırbaşlı ve Halil Erbil de katıldı.



Erbil: "MAGİAD, bayrağı teslim edeceğimiz iş adamları yetiştiriyor"



Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Adnan Erbil ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek şöyle konuştu: "Manisa'da böyle başarılı genç iş adamlarını görmek bizleri gururlandırıyor. Kurumlar arası diyalogların gelişmesi açısından böyle ziyaretler çok önemli. Bizler Manisa Ticaret ve Sanayi Odası olarak genç kardeşlerimizin her zaman yanındayız. Manisa TSO olarak oda ve derneklerle sürekli istişare halinde olmamız gerekiyor. Manisa'nın menfaati için ne gerekiyorsa üzerimize düşeni yapmamız için bu görevlere getirildik. Bunu da layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Bugün burada yapmış olduğunuz ziyaretler için sizlere çok teşekkür ediyorum. Yapacak olduğunuz projelerde ne destek gerekiyorsa elimizden geleni yapmaya hazırız. Bugün, temsilcisi olduğumuz kuruluşlarda ve diğer Manisa'nın önemli sivil toplum kuruluşlarında görev yapan yöneticilerin birçoğu dün sizler gibi MAGİAD'da üye ve yöneticiydiler. Bu demek oluyor ki yarın, bizler bu bayrağı sizin gibi genç iş adamlarına teslim edeceğiz. Yarın bu kuruluşlarda başarılı olabilmeniz için bugün MAGİAD'da bayrağı en tepeye taşımanız gerekiyor. Sizlere destek olmak bir anlam da geleceğimizi teminat altına almak demektir. Bunun bilinciyle birlikte çalışıp başarılı olmanız için ne gerekiyorsa yapacağız."



Özkasap: "Size destek olmak bizim olmazsa olmazımızdır"



Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap ise genç iş adamlarıyla birlikte olmaktan mutlu olduğunu belirterek, "Bugün bu ziyaretinizden dolayı size çok teşekkür ediyoruz. Böyle gençlerle bir arada olmak bizlere mutluluk veriyor. MAGİAD 1991 yılında kuruldu. O günden bugüne MAGİAD'da görev yapan büyüklerimiz bugün Manisa'da söz sahibi oldu. Bu demektir ki sizlerde yarın önemli görevlere geleceksiniz. Buna inancımız tam. Bu görevlerde başarılı olabilmeniz için bizleri ve temsil ettiğimiz kurumları bugünden tanımanız ve istişare halinde olmanız son derece önemli. Bunun farkında olmanız bizi ayrıca sevindiriyor. MAGİAD'ın yönetim kurulu üyelerine baktığımızda Manisa'yı kucaklayan sektörel bazda iyi bir dağılımın bulunduğunu her kesimden söz sahibi olabilecek Manisa'ya katkı sunabilecek arkadaşlarımızı görüyoruz. Size destek olmak bizim olmazsa olmazımızdır. Bu konuda tereddüde mahal yok. Gençlik ülkemizin geleceğidir. Çok proje yapmamız gerekiyor. Manisa'nın yarınları olarak yeni projeler yapmamız gerekiyor. Ben sizleri tebrik ediyorum. Manisa Ticaret Borsası olarak her zaman sizlerin yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Ayrılık olmadan birlikte bu işleri yapmamız lazım. MAGİAD bugüne kadar bunu başardı. Şimdi sizlerin girişimleriyle daha güzel projeler üreteceğinizden hiç şüphemiz yok. Manisa Ege'nin incisi, Türkiye'nin en modern illerinden bir tanesi, ticaret bakımından çok iyi potansiyele sahip bir il. Siz genç iş adamları da bunu çok iyi değerlendirmelisiniz. Ben hepinize başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.



Tanık: "Manisa'ya örnek olan bir dernek"



Manisa'yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Öncelikle kısa bir süre önce yapılan kongreyle göreve gelen Başkan Ömer Geriter'e ve yönetimine bu yolda başarılar diliyorum. Manisa'da birçok dernek var, fakat MAGİAD 1991 yılında kurulmuş ve geçmişi başarılarla dolu bir dernektir. Manisa'ya örnek olan, her daim faaliyet içerisinde bulunan bir dernek. Sizlerin de bu çıtayı daha yukarılara çıkaracağınızdan inancımız tam. Manisa'nın hemen hemen tamamını kucaklayan yönetim kuruluyla karşımızda olduğunuzu görüyorum. Bu ayrıca beni mutlu etti. Gelişen dünyada gençlerin vizyonu bizler için çok önemli. Bizlerin dernek olarak görevi Manisa'yı tanıtmak. Sizlerden bu konuda destek istiyoruz. Manisa dışına çıktığınızda Manisa'nın tanıtımı noktasında da görev üstlenmeniz, birlikte istişare içerisinde bulunarak bu misyonu da üstlenmeniz bizim için önemli. Belirli aralıklarda sizlerle bir araya gelmek fikir alışverişinde bulunmak Manisa için neler yapabilirizi konuşmak bizler için son derece önemli."



Başkan Ömer Geriter ziyaretleri değerlendirdi



MAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Geriter yapılan ziyaretlerle ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: "Bugün Manisa'nın önemli sivil toplum örgütlerinden üçünü ziyaret ettik. Yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımla birlikte yaptığımız ziyaretlerden oldukça memnuniyet duyduk. Gördük ki 25 yıllık MAGiAD tarihinde görev yapmış büyüklerimiz, bugün bu kuruluşlarda yöneticiler. MAGİAD'ın bir okul olduğunu, MAGİAD'da görev yapan kişilerin yarın Manisa'nın önemli kurum ve kuruluşlarında söz sahibi olacağını ifade ettiler. Yapacağımız her türlü çalışmada yanımızda olduklarını, bize yapacakları desteğin, aslında Manisa'nın geleceğine destek olacağının altını çizdiler. Bu da bizi son derece memnun etti. Belirleyeceğimiz periyotlarda bu ziyaretlerimizi devam ettirmeyi amaçlıyoruz. Parayla alınamayacak tek şeyin tecrübe olduğunu biliyor, bu tecrübelerden maksimum seviyede yararlanmayı hedefliyoruz." - MANİSA