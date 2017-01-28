Mağdurların Görmeyen Gözü, Tutmayan Ayağı Olacağız"

Bitlis Aile ve Sosyal Politikalar Müdür Vekili İsmetullah Altun, il genelinde geçen yıl başta terör mağduru aileler olmak üzere yaşlı, engelli ve ağır ekonomik yoksulluk içindeki 12 bin 527 kişiye 47 milyon 903 bin lira destek sağlandığını bildirdi.



Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, il genelinde terör mağduru ve ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yardım çalışmalarının devam ettiğini söyledi.



Bu kapsamda geçen yıl başta terör mağduru aileler olmak üzere yaşlı, engelli ve ağır ekonomik yoksulluk içindeki 12 bin 527 kişiye 47 milyon 903 bin lira destek sağlandığını anlatan Altul, "Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki terör olayları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan ve geçici olarak geçen yıl Bitlis'e yerleşen terör mağduru 107 aileye yardım eli uzatıldı." dedi.



"Terör mağdurlarına destek devam ediyor"



Devlet hizmetine ihtiyacı olan çocuk, engelli, yaşlı, gazi, şehit yakınlarına ve bütün mağdurlara desteklerin devam edeceğini vurgulayan Altun, şunları kaydetti:



"Hiç bir zaman mağdur vatandaşlarımızın hayat mücadelelerini yalnız başına geçirmelerine müsaade etmeyeceğiz. Mağdurların bir nevi görmeyen gözü, tutmayan ayağı ve beli olacağız. Vatandaşlarımızın sıkıntılarını sorunlarını bütün gücümüzle çalışarak mağduriyetlerini ortadan kaldırmaya gayret edeceğiz. Terör nedeniyle ilimize göç eden 107 aile vardı. Terör mağduru bazı aileler ikametlerine geri döndü. Kalan 23 ailemize desteklerimizi devam ediyoruz. Onların elini hiç bir zaman bırakmayacağız. Vatandaşlarımıza hizmette sınır tanımayacağız."



3 bin 610 engelliye devlet desteği



Hizmetlerin daha yaygın hale getirilmesi ve bütün mağdurlara ulaşılması için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü vurgulayan Altun, Aile ve Sosyal Destek Hizmeti Projesi kapsamında görevlendirilen 16 personelin kamu hizmetine erişim noktasında sıkıntı yaşayan vatandaşlara erişmesini kolaylaştıracak çalışmaları yaptıklarını dile getirdi.



Geçen yıl Evde Bakım Hizmeti kapsamında 3 bin 610 engelliye 38 milyon 641 bin lira destek sağladıklarını bildiren Altun, şunları kaydetti:



"Sosyal Ekonomik Destek (SED) kapsamında özellikle terör nedeniyle ilimize göç eden 107 aile ve yetim, öksüz ile ağır ekonomik yoksulluk içinde olan 634 kişiye 4 milyon 838 bin lira yardım yaptık. Geçen yıl doğan 6 bin 186 çocuğun annelerine 3 milyon 825 bin lira destek sağlandı. Koruma altındaki 8 çocuğa bakan akrabalarına 106 bin lira verildi. Ücretsiz seyahat hizmeti kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlar, gaziler, şehit yakınları ve milli sporcularımız faydalanmakta. Bu bağlamda 490 bin 800 lira aktarım yapılmış ve destek sağlanmıştır."



"Allah devletimizden razı olsun"



Tatvan'da 6 yaşındaki bedensel engelli Arda Alan'ın ablası Aynur Alan ise devletin kardeşiyle çok yakından ilgilendiğini belirterek, "Allah devletimizden razı olsun. Bizimle çok ilgileniyorlar. Her yıl ve her hafta aralıklarla bizleri ziyaret ediyorlar. Kendilerinden çok memnunuz, teşekkür ediyoruz." dedi.



Tatvan'da 15 yaşındaki bedensel engelli Azad Özdemir'in annesi Muşide Özdemir de engelli ve bakım hizmeti maaşı aldıklarını söyledi.



Özdemir, "Aldığımız engelli maaşıyla geçiniyoruz. Devlet olmasaydı geçinemezdik. Engelli öğrencilere sürekli fizik tedavi verilmesini de istiyoruz. Yılda 3 ay fizik tedavi uygulanıyor. Engelli öğrencilere bu konuda destek olmalarını istiyoruz." diye konuştu.



Tatvan Sosyal Hizmet Merkezinde görevli Sosyolog Beste Demir, ilçedeki engelli ve ailelerini ziyaret ettiğini, sorunlarını en kısa sürede çözmeye çalıştıklarını ifade etti.