Mağazanızdaki Teknolojilerden Daha Fazlasını Bekleyin....

Yeni teknoloji çözümler artık güvenliğin çok daha ötesine geçip, perakendecilere geleceğin mağazacılığını sunuyor. Peki, hangi teknolojiler nasıl değişti? Geleceğin mağazasında ne şekilde yerlerini aldılar?

"Güvenlik kameraları", yakın bir gelecekte yalnızca kayıtlı ve delil niteliğindeki görüntüleri elde etmek için bir kayıp önleme aracı olarak kullanılıyordu. Kameraların bugün geldiği nokta ise bambaşka...

Akıllı kameralarla, olay gerçekleşmeden müdahale... Gelişen video analiz yetenekleri ve uzaktan izleme hizmeti ile yeni nesil güvenlik kameraları, erken uyarı ile istenmeyen bir olay gerçekleşmeden müdahale edebilmeye olanak sağlıyor. Kamera sistemi ile birlikte kullanılan akıllı yazılımlar, yetkisiz giriş, şüpheli paket ya da amaçsızca dolaşan şahısları anında belirleyerek "Uzaktan İzleme Merkezine" raporluyor. Bu sayede insan gözünden kaçabilecek detayların anlık olarak operatörlerle paylaşılması ve proaktif şekilde önlem alınması ya da müdahale edilmesi sağlanıyor.

Kameralar, müşterinin ne istediğini anlıyor... Perakende sektöründe müşteriyi anlamak ve onun hareketlerini yorumlamak çok önemli. Örneğin; mağazaya kaç müşteri giriyor, hangi cinsiyet ve yaş aralığında, mağazanın en çok hangi alanında vakit geçiriyor, hangi reyonlardan alışveriş yapıyor, hangi ürünleri deniyor ve bunların ne kadarı satışa dönüşüyor gibi veriler müşteriyi anlamak için yol gösteriyor.

Kameralarla birlikte kullanılan, video analiz ve mobil cihazların Wi-Fi ve Bluetooth algoritmaları sayesinde toplanan veriler bütünleşik olarak yorumlanarak, mağaza içindeki müşteri davranışları ve profili, e-ticarette yapılan netlikte ölçülüyor, mağazada operasyonel ve fiziki güncellemeler yapılarak ya da kişiye özel kampanyalar planlanarak günümüz müşterisinin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap veriliyor, memnuniyeti artırılıyor.

"Alarm Antenleri" de bu yapı içine adapte olacak şekilde akıllı yazılımlarla destekleniyor. Yeni nesil antenler, sahip olduğu entegre çözümlerle, klasik anten sistemi olmanın çok ötesinde geliştirilmiş mağaza zekası sunuyor.

Tek bir algılama sisteminde ile birden fazla özellik... Önceleri, elektronik ürün takip çözümleri, güvenlik amaçlı olarak sadece 'satın alınmadan mağaza dışına çıkarılan ürünler' için alarm verirken, şimdi; üzerine eklenen entegre kişi sayma sensörü, metal folyo ve jammer algılama ve hatta alarm anına ait en yakın görüntüyü elde eden entegre kamerası ile kapsamlı bir platform olarak sunuluyor.

RFID ile üretimden satışa, ürün takibi... Yeni nesil antenlere entegre edilebilen RFID kitleri ile satın alınmadan mağazadan çıkan ürünün tekil olarak hangi ürün olduğu bilgisine ulaşılıyor. Ürünlere birer

kimlik veren RFID çözümleri ile kolay envanter takibi ve yönetimi yapılarak, 10 kat daha hızlı stok sayımı, %99.9 stok doğruluğu ve %21'e varan satış artışı sağlanıyor.

Dünya perakende devlerinin kullanmaya başladığı bu yeni teknolojilerin doğrudan karlılığı etkilediğini belirten Sensormatic CEO'su İsmail Uzelli, "Perakende Sektöründe, maliyetleri düşürmek, kazancı artırmak ve mağaza güvenliği sağlamak için birbiriyle entegre çalışan, son teknoloji çözümlere ihtiyaç duyuluyor. Bu teknolojiler, ihtiyaca göre bazen müşteri davranışlarını, bazen ödemesi yapılmadan mağazadan çıkan ürünleri, bazen de reyonda eksik olan ürünleri algılıyor, algıladığı bu parametreleri de sayısal veriler haline dönüştürüyor. Bu veriler, mağaza güvenliğini, karlılığını, verimliliğini geliştirmek üzere anlamlı raporlar haline getiriyor. Sensormatic bu algılama ve anlam katma misyonunu, en yeni teknolojiye sahip donanımlar ve yazılımlarla sağlarken, 22 yıllık bilgi birikimiyle de müşterisinin süreçlerine değer katıyor" dedi.