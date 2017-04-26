Mağazalardan Hırsızlık Yapan 2 Kadın Tutuklandı

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy İlçesi'nde giyim mağazalarındann gömlek, çanta ve tişört çaldıkları iddiasıyla 34 yaşındaki Ayşe B. ile 19 yaşındaki Tuğçe Y., tutuklandı.



Çerkezköy'de iki ayrı giyim mağazasından hırsızlık yapılmasının ardından yetkililer durumu polise bildirdi. Güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından mağazalardan gömlek, çanta, tişört çaldıkları iddiasıyla 2 kadın polis tarafından takibe alındı. Kadınlar girdikleri üçüncü mağazada polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki soruşturmalarının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli görüntü almaya çalışan gazetecilere tepki gösterdi. Mahkemeye çıkarılan Ayşe B. ile Tuğçe Y., tutuklanarak cezaevine konuldu.



- Tekirdağ