Hakkari İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince tespit edilen mağarada mühimmat ele geçirildi.



Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Şemdinli ilçesi Boğazköy köyü Arıdeliği Tepesinde icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde bir adet mağara tespit edilmiştir. Mağara içerisinde yapılan arama faaliyetinde; 1 adet AK-47 Kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait şarjör, 1 adet AK-47 Kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait kasatura, 113 adet AK-47 Kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait fişek, 3 adet G3 marka uzun namlulu silaha ait şarjör, 20 adet G3 marka uzun namlulu silaha ait fişek, 3 adet 9 mm ve 7 adet 7.65 mm tabanca mermisi, 1 adet piknik tüpü ve 1 adet jeneratör ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ