Mağarada Bulunan 20 Ton Altın İddiasının Arkasından FETÖ Çıktı!

Antalya'nın Kemer ilçesinde dün mağarada bulunduğu iddia edilen altınların, dolandırıcılık amacıyla altın rengine boyanan, alçıdan yapılan külçeler olduğu belirlendi. Olayla ilgili gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 4 kişi serbest bırakıldı.

İZİNSİZ KAZI ALANINDA İNCELEME YAPILDI

Göynük Kanyonu sınırlarında dün izinsiz kazı sırasında altın bulunduğu iddiasıyla başlatılan kazı çalışmalarına bugün de devam edildi. Güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, çalışmaların sürdüğü bölgeye geçişe izin vermedi. Jandarma ekipleri, durdurdukları araçlardaki yolcular ve sürücülerin kimliklerini kontrol etti. Kemer Cumhuriyet Savcısı Murat Şahin de çalışmaların yapıldığı alanda incelemelerde bulundu.

KÜLÇE ALTINLAR ALÇIDAN YAPILMIŞ

İncelemeler sonucunda mağarada bulunduğu iddia edilen altınların, külçe şekli verilmiş ve altın rengine boyanmış alçı olduğu tespit edildi. Gözaltındaki M.K, B.H.Ş, S.Ç. ve A.B'nin, sahte altın külçelerini yerleştirdikleri mağaranın girişini duvar örerek kapattıkları ve üzerini 3 metre toprakla doldurdukları iddia edildi. Ayrıca, zanlıların başka bir noktadan 4 metre 10 santim genişliğindeki kayayı delerek içeriye kamera uzattıkları, sahte külçelerin görüntüsünü çekerek, kayıtlarını izlettikleri define avcılarını dolandırmaya çalıştıkları öne sürüldü.

ZANLILARDAN BİRİ FETÖ ÜYESİ ÇIKTI

Jandarmadaki işlemleri süren zanlılardan M.K'nin, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin soruşturma kapsamında resen emekli edilen 2. sınıf emniyet müdürü olduğu öğrenildi. Zanlılar, jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kemer Cumhuriyet Savcısı Şahin tarafından ifadeleri alınan zanlılar daha sonra serbest bırakıldı.

Serbest bırakılan M.K'nin, başka bir soruşturma kapsamında Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiği öğrenildi.

"HAYALLER ALTIN, GERÇEKLER ALÇI"

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, sosyal medya hesabında sahte altınların fotoğrafını yayımlayarak, "Hayaller altın, gerçekler alçı" mesajını paylaştı.

"369 ADET ALÇIDAN YAPILMIŞ SAHTE KÜLÇE ALTIN TESPİT EDİLDİ"

Antalya Valiliğinden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, 23 Aralık 2016 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrinde çalışmış emekli Uzman Erbaş A.Ö'nün Antalya Jandarma Komutanlığına giderek, Kemer ilçesi Göynük Mahallesi Sarıçınar televizyon vericisinin yakınlarında izinsiz kazı yapıldığını ve kazı yapılan bölgede bulunan bir mağara içerisinde yüklü miktarda altın bulunduğu bilgisini verdiği belirtildi.

Açıklamada, ihbarın alınmasına müteakip İl Jandarma Komutanlığınca söz konusu bölgede bahse konu mağaranın tespit edildiği, mağaranın belirli bir girişinin olmaması nedeniyle kazı yapılmasının uygun olacağının değerlendirildiği ifade edildi.

Antalya Müze Müdürlüğü ile koordine kurulduğu ve bölgede gerekli emniyet tedbirleri alınarak konu hakkında detaylı araştırma yapıldığı vurgulanan açıklamada, "Yapılan kazı çalışmaları sonucu yaklaşık 369 adet alçıdan yapılmış sahte külçe altın tespit edilmiştir. Olayın bir dolandırıcılık şebekesinin işi olduğu anlaşılmış olup, soruşturma devam etmektedir." denildi.