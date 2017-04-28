Mağara Toprağından İnsan Dna'sı Tespit Edildi İddiası

Araştırmacılar, ilk defa insan DNA'sını kemiklere gerek kalmadan toprak kalıntılarından tespit ettiklerini iddia etti. Bu tekniğin geçmişe yeni bir pencere açtığı kaydedildi.



İnsanların akrabalarını tespit için DNA'sını bulmanın tek yolu artık kemikler ve dişler değil. Nature dergisinde yayınlanan habere göre Almanya Leipzig Max Planck Gelişimsel Antropoloji Enstitüsünden Genetik Uzmanı Viviane Slon ve Biyolojist Matthias Meyer önderliğindeki ekip, bir mağaradan aldıkları toprak örneklerinden mitokondria adı verilen hücre yapısının gen haritasını çıkardı. Slon ve Meyer'in ekibi, ikisi güney Sibirya'da olmak üzere 7 mağaradan örnekler topladı. Çalışma Science1 dergisinde de yayınlandı. Daha önce bilim adamları bitki ve hayvanların hücre yapılarını tespit etmişlerdi. İnsan genetik malzemesinin topraktan tespitinin bitkilerinki kadar kolay olmadığı, insan DNA'sının topraktaki kalıntılarının bitki, hayvan, mantar ve mikroplardan daha az bulunduğu belirtildi.



Avustralya Perth Üniversitesinde görevli Gelişim Bioyolojisti Michael Bunce, topraktan eski insan DNA'sına ulaşabilmenin müthiş bir şey olduğunu söyledi. Ancak İngiltere Coventry'deki Wawick Üniversitesinden Gelişim Genetikçisi Robin Allaby, bazı yerlerden alınan DNA'nın büyük bir bölümünün karışmış olabileceğini ve bir tabakada yerleşmiş olabileceğini söyledi. Allaby, "Gen haritasını tespit etmiş olabilirsiniz ancak bunun tarihini tespit etmek oldukça zor" dedi.



Ekibi ile İngiltere açıklarındaki denizde eski yerleşimcilerin kalıntılarını araştıran Allaby, sürekli serin olan okyanus ısısının DNA'nın korunması için ideal olduğunu, burada bulunan DNA'nın Afrika'dan Avustralya ve Amerika'ya yapılan göçlerin detaylarını ortaya koyacağını belirtti.



İngiltere Kambriç Üniversitesinde Moleküler Paleontoloji Uzmanı olan Mikkel Winther Pedersen ve arkadaşları, Greenland'da arkeolojik yerlerdeki topraklarda hayvan DNA'sı tespit etmiş, 4 bin yıl önceki balina avcılığı ile ilgili bilgilere ulaşmıştı. Araştırmada, Greenland'ın yoğun ormanla kaplı olduğu da belirlenmişti. - LEİPZİG