"Maganda"nın yaptığı yanına kar kalmadı

ADANA - Adana'da gelin arabasını durduran ve damadı otomobilden indirerek diz çöktürüp havaya ateş açan şahıs polis tarafından yakalandı.

Olay, 1 Nisan günü Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ufuk Alasırt geçtiğimiz günlerde sevdiği kızı kaçırdı. Bir süre sonrada kızın ailesiyle barışarak evlenmeye karar verdi. 1 Nisan günü düğün yapan damat gelin arabasıyla mahalleye girdi. Bu sırada damada şaka yapmak isteyen komşusu Ahmet D. yola duba koyup gelin arabasını durdurdu. Gelin arabası durmayacak gibi olunca Ahmet D. el işareti yaparak durmasını istedi. Ahmet D., bir süre damadın arabadan inip gelmesini bekledi ancak gelmeyince kapısını açıp yanına getirip diz çöktürdü. Ahmet D. daha sonra yol kenarından pompalı tüfek alarak damadın yanına gelip havaya defalarca ateş açtı. Damat ise Ahmet D.'yi izledi. Çevredeki kadınlar ise silah sesiyle büyük korku yaşadı.

Damadın verdiği parayı kabul etmeyen şahıs, gelin ve damada hayırlı olsun diyerek dubaları kaldırıp gönderdi. Bu anları ise bir vatandaş cep telefonuyla an be an görüntüledi. Bu görüntülerin medyada yer almasıyla Adana Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Bürosu harekete geçti. Polis önce dubalardan yola çıkarak adresi belirledi. Adreste yapılan incelemede gelin arabasını durduran ve havaya ateş eden şahsın Ahmet D. olduğunu tüfeğin ise A.T.'ye ait olduğu belirlendi. Polis iki şahsı gözaltına alıp Şakirpaşa Polis Merkezine getirdi. Ahmet D.'nin evlenen arkadaşına 1 Nisan şakası yaptığını söylediği öğrenildi. Haklarında genel güvenliği kasten tehlikeye sokmaktan işlem yapılan şahıslar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra serbest bırakıldı.