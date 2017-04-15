Maganda Kurşunu Düğünü Kana Buladı

Giresun'un Dereli ilçesinde bir genç, düğünde maganda kurşunuyla ağır yaralandı.



Edinilen bilgilere göre, Yeşilkaya köyünde yapılan düğünde Ahmet Kaya(22), horonda oynarken karnından ve kolundan isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Giresun Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Kaya'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaya'nın yaralanmasına sebep olan kurşunların ise düğünde kimin tabancasından çıktığı yönde soruşturma başlatıldı.



(İHA)