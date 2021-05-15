Maestro feat Heja - Mike Tyson şarkı sözleri! 'MIKE TYSON' rap şarkısı sözleri nelerdir?

İstanbul Trip üyelerinden Maestro ve Heja'nın birlikte söyledikleri Mike Tyson şarkısı oldukça beğeni topladı. Dün çıkan şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri merak edildi. Peki, Maestro feat Heja - Mike Tyson sözleri nelerdir? Maestro & Heja - Mike Tyson rap sözleri haberimizde.

Maestro feat Heja - Mike Tyson şarkı sözlerine yazımızdan ulaşabilirsiniz.

MAESTRO & HEJA - MIKE TYSON SÖZLERİ

[Maestro'nun Bölümü]

Sağımdan kalktım lan

Pazara girdin abin azarlar

Aksilik nazardan

Mezardan

Çıkıp geldim fastan

Kardeşim seko döncek düştüğü kazandan

Vakti harcarız bizi gören gerçekliğe rastlar

Kestim kel kafa elimde var rastam

Üfleyecek yok pastam

Kasten

Çok yedik beyin gelsin bu köşeye Mars'tan

Doktorum hastam

Dostlara wassup

Eşdeğer nasa

Bi uğrasa

Destan yazsam

Veteran

Maes bu rolü var

Ceket tommy ah

Rock n roll hayat bebek bizde ah coka la bonita

Derbi hakem Collina

Servis punch ayağa komi var

Sor inan seranat yapar şık olsun kombin ah

Deneme bir iki keteni giy

Yolundan dönene gel ebeveyn

Olur lan kafiyem geleneğim

Korunma vur ulan kelekleri

Genede bilirim meretleri

Kafada kır ulan baretleri

Kes sesi sirenim isyanım el emeği

Feth edip kapatır kepenkleri ah

Kapa kepenkleri biziz Biggie Boss

Bu sene istila senesi

Görelim bi burda kim düşman kim dost

Kafada seri katil beresi

Yakıp yık yakala hepsini ölü diri

Alamazsınız elimizden kemeri

Ağır sikletle kapışamaz çiroz

Rap kulağını Tyson gibi dişlesin

[Heja'nın Bölümü]

Açlıktan kusarım

Yokluktan susarım

Soysuzlar dışarı

Trip'tir kutsalım

Makina bu takım. Sapına kadarım

Yaktık kaçsın tatsız yazdık kalsın

Bahtım açık!

Sattın, yazık

Kapım açık değil sana andım olsun karda kışta

Toplu topsuz kasap etten tutsak

Yekten tekten bize pusu kursan

Yıkılmaz. Çıplak ayakla koşulmaz

Satılmam bi' kere

Ezdirmem kimseye

Yetinmem

Nereye giderse gider hep eksene

Betere, velvele, tersine

Sefere çıktık artık tutulmaz baksana şu ekibe

[Bitiş]

Koştur, durma!

Olsun, susma!

Yoksun yoksa

Kalsın, çoksa

Geldik kana kana

Gelsin bana bana

Yansın Yeditepe

Trip eser Galata'da!

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

MAESTRO feat. HEJA - MIKE TYSON şarkısı 14 Mayıs Cuma günü Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 140 bin izlenme ve 16 bin beğeni aldı. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:

Lyrics by: Maestro, Heja

Produced by: Berkay Duman & Slong

Mixed & Mastered by: Adham Farid