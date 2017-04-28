Maduro'nun Fotoğrafı Katalonya'yı Karıştırdı

Venezuela devlet başkanı Nicholas Maduro Katalonya'yı karıştırdı. Maduro'nun, Katalonya'nın bağımsızlığını savunan İtaca derneği üyeleriyle çektirdiği fotoğraf beğenildiği kadar tepkilere de neden oldu.



İspanyol basınının "aşırı solcu ve ayrılıkçı" olarak tanımladığı İtaca, önceki gün resmi twitter hesabından, üyelerinin başkan Maduro ile çektirdiği fotoğrafı "Venezuela başkanı Maduro ile 'Tartışmasız Sadakat' belgeselinin gösterimi' notuyla paylaştı. Fotoğrafta 5 İtaca aktivisti ile birlikte Maduro'nun Katalonya'nın bağımsızlığının simgelerinden kızıl yıldızlı bayrağı tuttuğu görülüyor.



"Katalonya neredeyse Latin Amerika'dır"



Fotoğraf 23 Nisan'da Venezuela'nın başkenti Karakas'ta Maduro iktidarının ilk dört yılına anlatan "Tartışmasız sadakat" belgeselinin gösteriminde çekildi ve İtaca'nın twitter hesabından 26 Nisan'da paylaşıldı.



İtaca'nın resmi twitter hesabından "Chavez'in kızıl yıldız ile fotoğrafı çekilmişti" notuyla atılan diğer bir fotoğrafta da eski Venezuela devlet başkanı Hugo Chavez'in elinde "yıldızlı bayrak" olan genç bir adamlar konuştuğu görülüyor. Kızıl yıldızlı bayrak, ayrılıkçı grupların tümü tarafından benimsenmiyor.



Maduro'nun Katalonya'ya verdiği destek yeni değil. Maduro, 30154te Karakas'ta bir konferansta "Yaşasın Katalonya" diye bağırmıştı. Bir başka organizasyonda ise "Katalonya neredeyse Latin Amerika'dır" demişti.



Muhafazakar ayrılıkçılardan tepki



Fotoğraf ayrılıkçı muhafazakar kesimde ise rahatsızlığa neden oldu. Katalan Parlamentosu'ndaki ayrılıkçı muhafazakar Demokrat Parti PDeCAT, Katalon Halk Partisi ve Katalan Sİvil Toplum Derneği (SCC) ise fotoğrafa tepki gösterdi. PDeCAT koordinatörü Marta Pasca twitter hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Maduro ile yıldızlı bayrak ile fotoğraf çektiren bir kişi hiç bir şey anlamamış demektir, kesinlikle hiçbirşey. Ne büyük bir hata"



Ekonomisi giderek kötüleşen Venezuela'da başkan Maduro ve ABD destekli sağ muhalefet arasında siyasi kriz de sürüyor. Herhangi bir politik çözüm öngörülmediği için politik krizin derinleşerek ülke geneline yayılmasından endişe ediliyor.



(Fotoğraflı) - Madrid