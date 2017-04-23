Maduro İspanya'da da Protesto Edildi

Venezuela'daki sağ muhalefete İspanya'dan destek geldi. İspanya'nın başkenti Madrid'de yaşayan Venezuelalılar, Venezuela devlet başkanı Nicolás Maduro'yı protesto etti.



Puerta del Sol meydanında bir araya gelen göstericiler, Venezueladaki muhalefetin taleplerini yineledi. Ellerinde "Venezuela'ya özgürlük" ve "Diktatörlüğü hayır" yazılı dövizler ile Venezuela bayrağı taşıyan protestocular sık sık "Venezuela'ya özgürlük" sloganı attı.



Venezuelada muhalefet erken seçim yapılmasını, 2014"den beri tutuklu olan Karakas eski belediye başkanı Chacao Leopoldo López de dahil olmak üzere siyasi tutukluların serbest bırakılması, gıda ve ilaç sıkıntısının hafifletilmesi için bir insani yardım koridorunun oluşturulmasını ve meclisin tanınmasını istiyor.



Venezuela'da devlet başkanı Nicolas Maduro'ya karşı 3 haftadır süren gösteriler de toplamda 20 kişi öldüğü açıklandı.



Protestolar Başkan Maduro'nun geçen pazartesi günü televizyonda hükümet karşıtı bir askeri bir komplo kurulduğunu ilan etmesinin ve "arkasında ABD'nin bulunduğu bu darbe girişiminin elebaşlarından" birinin tutuklandığını söylemesinin üzerine yeniden şiddetlenmişti.



İspanya'ya sığınma talebi 7 kat arttı



İspanya'da yaklaşık 200 bin Venezuelalı yaşıyor. Venezuelalılar, İspanya'da yaşayan Latin Amerikalılar arasında en kalabalık grubu oluşturuyor. Venezuela'da son yıllarda artan ekonomik ve siyası kriz nedeniyle bu sayının artması öngörülüyor. 2015 yılında 585 Venezuelalı İspanya'dan sığınma talep ederken 2016'da bu sayı 7 kat artarak 3960'a çıktı. İspanya'da Venezuelalı sığınmacı talebinin Suriyeli sığınmacı talebinden bile daha fazla olduğu bildiriliyor.



İspanya ise daha fazla Venezuelalı sığınmacı istemiyor. Yasalara göre herhangi bir siyasi sığınma başvurusunun 6 ay içinde sonuçlanması gerekirken İspanya bu konuyu ağırdan alıyor. 2016 sonunda hala yanıt bekleyen 4.435 tane Venezuela'dan sığınma talebinin olduğu bildiriliyor. Toplam yanıt bekleyen başvuru sayısı ise kayıtlarda 20 bin 370 olarak görülüyor. - Madrid