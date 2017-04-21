Maduro'dan Kolombiya'ya "Barış Sürecinin Sırlarını Açıklama" Tehdidi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, Kolombiya yönetimini, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile yapılan barış görüşmelerindeki sırları açıklamakla tehdit ettiği bildirildi.



Kolombiya basınında yer alan haberlere göre, Maduro, Kolombiya'nın FARC'la vardığı barış anlaşmasını, kendisi ve eski Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez sayesinde imzaladığını söyledi.



Maduro, Kolombiyalı muhataplarını barış görüşmeleriyle dalga geçmekle suçlayarak, "Barış sürecinin kayıtlarını, sırlarını ve 10 yıldır sakladığım bütün hakikatleri açıklayacağım." ifadesini kullandı.



"Kolombiya FARC liderlerini öldürecek" iddiası



Devlet Başkanı Maduro, elinde Kolombiya'nın FARC liderlerini öldürmeye hazırlandığı yönünde istihbarat olduğunu da iddia etti.



Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 6 yıl önce, Venezuela'daki Bolivarcı devrimin başarısız olduğunu Hugo Chavez'e söylediğini belirtmişti.



Venezuela'da, Kongrenin yetkilerinin elinden alınmasıyla iki hafta önce başlayan hükümet karşıtı protestolar, muhalefet lideri Henrique Capriles'e geçen hafta 15 yıl devlet başkanlığı seçimlerine katılmama cezası verilmesi üzerine alevlenmişti. Ülkede 6 kişinin hayatını kaybettiği protestolarda 17 kişi yaralanmıştı.



Venezuela Yüksek Mahkemesi, 31 Mart tarihli kararıyla mahkemenin önceki kararlarına riayet etmediği gerekçesiyle Kongrenin yetkilerini üzerine almıştı. Muhalefet bu kararın ülkeyi dönüşü olmayan bir yola sürüklediğini savunmuş, başkent Caracas'ta halk sokaklara dökülmüştü.



Tepkilerin ardından mahkeme, 1 Nisan'da kararını geri çektiğini açıklamıştı. Buna rağmen halk, erken seçim talebiyle protesto gösterilerini sürdürüyor.