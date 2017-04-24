Maduro'dan Geri Adım

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, yaşanan protestoların ardından muhalefetle görüşme çağrısında bulundu. Venezuela'da son birkaç haftadır hükümet karşıtı protestolar düzenleniyordu. Ekonomik kriz sebebiyle başlayan eylemlerde en az 22 kişi hayatını kaybetmişti. Yaşanan gelişmelerin ardından Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, muhalefetle görüşmelerin sürdürülmesi çağrısında bulundu. Yerel seçimlerin yapılmasını da istediğini kaydeden Maduro'nun açıklaması bugün geniş çaplı bir protesto gösterisinin planlanmasının ardından geldi. Televizyon programında konuşan Maduro, belediye başkanlığı ve eyalet valisi seçimlerini uygun bulduğunu ifade etti. Ancak Devlet Başkanlığı seçimlerine dair herhangi bir açıklamada bulunmayan Maduro, "Seçim istiyorum. Devlet Başkanı ve hükümet Başkanı olarak söylediğim bu" dedi.



Muhaliflerle hükümet arasında geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen müzakereler, muhalefetin Maduro'yu anlaşmayı bozmak ve zaman kazanmak için görüşmeleri kullanmakla suçlamasının ardından yarım kalmıştı. Protestolar, hükümet kontrolündeki Anayasa Mahkemesinin, muhalefet hakimiyetindeki kongrenin yetkilerini sınırlamasının ardından patlak vermişti. Ülke çapında gerçekleştirilen protestolarda en az 22 kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık bin kişi de gözaltına alınmıştı. 700 kişinin hala gözaltında olduğu öğrenildi.



(İHA)