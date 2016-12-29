Madrid'de Hava Kirliliğine Karşı Tek-çift Plaka Uygulaması Hayata Geçirildi





Hava kirliliğinden dolayı İspanya'nın başkenti Madrid'de Perşembe günü tek-çift plaka uygulaması hayata geçirildi. Her iki arabadan birini şehir içi trafikten uzak tutmayı hedefleyen kısıtlama Madrid'de ilk kez uygulandı.



Madrid'de daha önce şehir merkezinden geçen karayollarındaki hız limiti saatte 70 kilometreye düşürülürken, kent dışından gelenlerin sokaklara park etmesi de yasaklanmıştı.



Kısıtlamalar farklı tepkilere yol açtı:



"Bence şu andaki önlemler daha sıkı olmalı. Çünkü Madrid'deki hava kirliliği normalin çok üstünde. Yine de önlem almaya bir yerden başlamamız iyi oldu."



"Bu kısıtlama çok kötü oldu, kent merkezine arabayla giremiyoruz. Yine de çok fazla trafik var. Bu uygulama hiç hoşuma gitmedi."



Benzer önlemlerin bir süre uygulandığı Fransa'nın başkenti Paris'te ise Perşembe günü kent içinde oturanlara ücretsiz park imkanı sunularak toplu taşıma kullanmaya teşvik edildi.



Uzmanlar Paris'te daha önceki tek-çift plaka uygulamalarının etkili olmadığı görüşünde. Araç sahiplerinin sadece yüzde 5'inin uygulamaya katıldığı tespit edilmişti.



Auteur: euronews-tr



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