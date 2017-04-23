Madox ile Üç Gece

Detaylar : İl : İstanbulİlce : BeyoğluMekan : Çolpan İlhan Oda TiyatrosuMekan Adresi : Ağahamam Cad. Ağa Han No: 1Başlangıç Saati : 23.04.2017 15: 00: 00Bitiş Saati : 23.04.2017 17: 00: 00Kategori : Madox ile Üç GeceTür : Sahne SanatlarıÜcretlimi? : Hayır.

Madox ile Üç Gece

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beyoğlu

Mekan : Çolpan İlhan Oda Tiyatrosu

Mekan Adresi : Ağahamam Cad. Ağa Han No: 1

Başlangıç Saati : 23.04.2017 15: 00: 00

Bitiş Saati : 23.04.2017 17: 00: 00

Kategori : Madox ile Üç Gece

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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