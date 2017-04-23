Madox ile Üç Gece
Detaylar : İl : İstanbulİlce : BeyoğluMekan : Çolpan İlhan Oda TiyatrosuMekan Adresi : Ağahamam Cad. Ağa Han No: 1Başlangıç Saati : 23.04.2017 15: 00: 00Bitiş Saati : 23.04.2017 17: 00: 00Kategori : Madox ile Üç GeceTür : Sahne SanatlarıÜcretlimi? : Hayır.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beyoğlu
Mekan : Çolpan İlhan Oda Tiyatrosu
Mekan Adresi : Ağahamam Cad. Ağa Han No: 1
Başlangıç Saati : 23.04.2017 15: 00: 00
Bitiş Saati : 23.04.2017 17: 00: 00
Kategori : Madox ile Üç Gece
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io