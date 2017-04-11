Madonna'nın Kızı Lourdes Leon Şaşırttı



ABD'li pop yıldızı Madonna'nın kızı Lourdes Leon, Miami'de görüntülendi. 20 yaşındaki güzel, yüzüne gölge yapmak için kolunu kaldırdığında tüylerini aldırmadığı göründü.







Madonna’nın 20 yaşındaki kızı Lourdes Leon, Miami’de sevgilisi ve arkadaşlarıyla deniz ve güneşin keyfini çıkarırken objektiflere yansıdı.







Siyah ince bikinisi ve düzgün fiziğiyle tüm bakışları üzerinde toplayan Lourdes’in, koltuk altı tüylerini almaması dikkati çekti.







Geçtiğimiz yıllarda 20 yaşındaki güzelin annesi Madonna da İnstagram’da paylaştığı selfiede koltuk altı tüyleri nedeniyle uzun süre konuşulmuştu.