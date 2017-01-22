Madonna: Beyaz Saray'ı Havaya Uçurmayı Düşündüm

ABD'li ünlü şarkıcı Madonna, Washington'da ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'a karşı düzenlenen 'Kadınlar Yürüyüşü'nde yüz binlerce kişiye katılırken, sahneye çıkarak sürpriz bir performans da sergiledi.

'''KORKMUYORUZ, YALNIZ DEĞİLİZ, GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ''

AFP'nin haberine göre Madonna, kalabalığa yaptığı konuşmada Beyaz Saray'ı havaya uçurmayı birçok kez düşündüğünü fakat bunun hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini bildiğini söyledi.

Sahneye çıkarken, "sevgi devrimine hoşgeldiniz" diyen Madonna, 'kadın olarak tiranlığın yeni çağını kabul etmeyi reddedişimize' ifadelerini kullandı.

58 yaşındaki şarkıcı, "korkmuyoruz, yalnız değiliz, geri adım atmayacağız" dedi.

Madonna, Demokrat Parti'nin başkan adayı Hillary Clinton'ı seçim kampanyası boyunca desteklemişti.

''KADINLAR, KADINLARDAN NEFRET EDİYOR''

Clinton'ın seçim yarışını kaybetmesinin ardından Billboard dergisine konuşan Madonna, kadınların bir kadın başkanı kabul etme konusundaki yetersizliklerini dile getirerek şöyle demişti: Kadınlar, kadınlardan nefret ediyor.

Kadınlar Yürüyüşü'nde sahneye çıkan Madonna, "bu karanlık bizi uyandırdı, iyilik bu seçimi kazanmadı fakat en sonunda kazanacak." diye konuştu.