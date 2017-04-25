Mado Pirinçli Dondurmayla Çin'i Fethe Hazırlanıyor
Yurtdışı atılım stratejisi çerçevesinde uzun süredir Çin'i gözüne kestiren Mado, ülkeye özel pirinçli dondurma üretti.
Yurtdışı atılım stratejisi çerçevesinde uzun süredir Çin'i gözüne kestiren Mado, ülkeye özel pirinçli dondurma üretti. Hedef ise bin bayii açmak...
Kaynak: Dunya.com
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