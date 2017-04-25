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Mado Pirinçli Dondurmayla Çin'i Fethe Hazırlanıyor
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Mado Pirinçli Dondurmayla Çin'i Fethe Hazırlanıyor

Yurtdışı atılım stratejisi çerçevesinde uzun süredir Çin'i gözüne kestiren Mado, ülkeye özel pirinçli dondurma üretti.

Mado Pirinçli Dondurmayla Çin'i Fethe Hazırlanıyor

Yurtdışı atılım stratejisi çerçevesinde uzun süredir Çin'i gözüne kestiren Mado, ülkeye özel pirinçli dondurma üretti. Hedef ise bin bayii açmak...

Kaynak: Dunya.com

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