MadenÖktemErsönmez, uzun süredir beklenen, 2017 yılının ikinci haftasında Kabak & Lin etiketi ile piyasaya sürülecek albümleri 'MÖE'nin tanıtım turnesi kapsamında İzmir Bios Bar'da...



Türkiye müzik piyasasının vazgeçilmezleri arasında yer alan Sarp Maden, Volkan Öktem ve Alp Ersönmez'den oluşan modern caz üçlüsü, farklı müzikal tarzlarınıyıllar içerisinde edindikleri deneyim ve uyumlarıyla bir araya getiriyor.



Dinleyenlerin yaratıcı ve sürükleyici bir konserden alacakları keyfin yanı sıra müzikal ufuklarını açma şansı da bulacakları bu ilk albüm gecesi, grubun kendine özgü müzik tarzı, üyelerinin yaratıcılıkları ve enstrümanlarındaki ustalıkları ile dinleyiciyi adeta film izlermiş gibi müzikal hikayelerin içine çekecek. Hiçbir kalıp ya da kısıtlamaya tabi kalmadan ürettikleri bestelerdeki yalnızca birbirlerini dinleyerek oluşturulan cesur formların, formsuzlukların ve birbirinden farklı müzikal unsurların uyumlu birlikteliğinin sonucu olan bu albüm, bir ilk niteliğinde.



Sarp Maden – Gitar, Elektronikler Volkan Öktem – Davul Alp Ersönmez - Bas