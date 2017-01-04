Madende Üzerine Kaya Parçası Düşen İşçi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Zonguldak'ta TTK'ya ait maden ocağında üzerine kaya parçası düşen maden işçisi, Gökçebey ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.



Türkiye Taşkömürü Kurumu Karadon Müessesesinde 32 yaşındaki maden işçisi Ayhan Badurlu, iş kazasında yaralandı. Üzerine kaya parçası düşen işçi; kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Yerin eksi 260 metre altında meydana gelen iş kazasında ölen maden işçisi için Gökçebey ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Törene TTK Genel Müdür Vekili Ercan Gebeş, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci ve yönetim kurulu üyeleri, Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş ve vatandaşlar katıldı.



Maden işçisinin marangoz olan babası Mustafa Badurlu, cenaze töreninde güçlükle ayakta durabildi. Kalabalık nedeniyle cenaze namazı köy meydanında kılındı. Ölen işçinin cenazesi kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi.



"Madencilik zor sanat'



Cenaze törenine katılan Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ahmet Demirci, "Yaradan Mevla'm hem, ülkemiz hem de TTK zor günlerden geçiyor. Bir tane daha iş arkadaşımızı bugün toprağa veriyoruz ve onun acısı da yüreğimizde. Gerçekten çok zor bir süreçteyiz, kelimeler kifayetsiz kalıyor. Kardeşimiz çalışkan, dürüst bir insandı. Tüm çalışanlarımız öyle ama bu kardeşimizin durumu çok daha farklıydı. Allah mekanını cennet eylesin. Tüm çalışanlarımıza yaradan Mevla'm kazasız günler geçirsin inşallah" dedi.



Geriye düğün fotoğrafları kaldı



2009 yılında maden işçisi olarak işe başlayan Ayhan Badurlu'nun dört yıl önce eşi Arzu Badurlu ile dünyaevine girdiği öğrenildi. Aile mezarlığına defnedilen maden işçisinden geriye düğününde çektirdiği mutlu günlerin fotoğrafları kaldı. - ZONGULDAK