Madencilerden Akaryakıt Desteği Talebi

Eskişehir Sanayi Odası Madencilik Kümesi Başkanı Ekrem Bulur, madencilik faaliyetlerinde maliyetin yüzde 50'sini motorin harcamaları oluştuğunu ve madenciler de çiftçiler ve gemiciler gibi akaryakıt harcamalarında desteklenmesi gerektiğini bildirdi.
Bulur, yazılı açıklamasında, Eskişehir ve bölgesinde madencilik ve taş-toprağa dayalı sanayicilerin, üniversitelerin ve Eskişehir Sanayi Odasının katkılarıyla hayata geçirilen kümenin sektöre katkı sunacağını belirtti.
Madencilik sektörünün uluslararası rekabet gücüne katkıda bulunmak için yola çıktıklarını ifade eden Bulur, madencilerin, yer altındaki milli zenginliği yeryüzüne çıkartırken istihdam yaratmak, vergi vermek ve ihracattan dolayı döviz girdisiyle ülke ekonomisine ve ithal girdilerin az olmasından dolayı cari açığın kapanmasına büyük katkı sağladığına değindi.
Bulur, Türkiye'de sürdürülebilir kalkınma için madencilik faaliyetlerinin desteklenmesi gerektiğini vurguladı.
Akaryakıt desteği talebi
Türkiye'de madencilikle ilgili bir bakanlığın bulunmadığını hatırlatan Bulur, şunları kaydetti:
"Ancak madencilerin hemen hemen her bakanlıklarla işi var. Yoğun bürokrasiden dolayı süreçler çok uzamaktadır. Bürokrasiyi azaltmak için madencilikle ilgili bakanlık veya Madencilik Koordinasyon Kurulu oluşturulmalıdır. Maden işletme ruhsatlarının verilmesi veya uzatılması bir yıldan fazla sürmektedir. Maden sahalarıyla ilgili orman izinleri Ankara'dan verildiğinden, işlem süreleri çok uzun zaman alıyor. Bu da madencilik faaliyetlerini olumsuz etkiliyor. Aynı konuyla ilgili bazen iki ayrı kurum denetleme yapmaktadır. ÇED süreçleri çok uzun zaman alıyor. Bu nedenle yatırımdan vazgeçen birçok girişimci var. Ağır ve tehlikeli işler sınıfına giren madencilik sektörü yüzde 3'lük engelli çalıştırma kontenjanını sağlamakta sıkıntı yaşıyor. Madencilik faaliyetlerinde maliyetin yüzde 50'sini motorin harcamaları oluşturuyor. Ülkemizde motorin fiyatları çok yüksek. Madenciler de çiftçiler ve gemiciler gibi akaryakıt harcamalarında desteklenmelidir. Madenciyi ve sanayiciyi, gerçek dışı ve isimsiz ihbarlar çok yormaktadır."
Madencilerden Akaryakıt Desteği Talebi
Eskişehir Sanayi Odası Madencilik Kümesi Başkanı Ekrem Bulur, madencilik faaliyetlerinde maliyetin yüzde 50'sini motorin harcamaları oluştuğunu ve madenciler de çiftçiler ve gemiciler gibi akaryakıt harcamalarında desteklenmesi gerektiğini bildirdi.
Eskişehir Sanayi Odası Madencilik Kümesi Başkanı Ekrem Bulur, madencilik faaliyetlerinde maliyetin yüzde 50'sini motorin harcamaları oluştuğunu ve madenciler de çiftçiler ve gemiciler gibi akaryakıt harcamalarında desteklenmesi gerektiğini bildirdi.
-
Milyar dolarlık servet! Tam 62 bin ton
-
Yılda yaklaşık 20 bin yetiştiriliyor, Kars kazına rakip geliyor!
-
Dev yatırım! Suudiler gözünü dikti, bir kent ihya olacak
-
Teröre rağmen vazgeçmiyor, her yıl akın akın geliyorlar
-
Emekli memura, borçluya, gecekondusu olana müjde! İşte ayrıntılar
-
Sektörün devlerinden biri rekor ücrete satıldı! İşte yeni sahibi
-
Davos'a damga vurdu: Dünyanın orta direği sallanıyor!
-
Kamu işçilerinin beklediği haber geldi! Tarihler belli oldu
-
Canlı yayında insanların üstüne çöktü: 30 ölü, onlarca yaralı