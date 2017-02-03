Madenciler 'Beyaz Melekler' Kurtarma Ekibi Kurdu

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'de faaliyet gösteren Maden İşçileri Yardımlaşma Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği, maden kazalarının yanında deprem, sel gibi afetlere müdahale için maden işçilerinden oluşan arama kurtarma ekibi kurdu. 'Beyaz melekler' adıyla kurulan ekibin tanıtımı yapıldı.



Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesi'nde yapılan tanıtım törenine Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, Alaplı Kaymakamı Saim Eskioğlu, Genel Maden İşçileri Sendikası yöneticileri, siyasi parti temsilcileri ve maden işçileri katıldı. Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, madencilerin arama kurtarma görevini en iyi şekilde yaptıklarını 1999 depreminde gösterdiğini belirterek, "Bizim aklımıza 'Beyaz Melekler' deyince sağlık personelimiz aklımıza gelir. Kim düşünürdü yerin altından çıkan, kömürün renginin siyah olmasına nazire yaparcasına beyaz elbiselerle ve beyaz ismini alarak kurtarma faaliyeti yapacak bir dernek ve onun üyeleri olsun. İşte bu dernek kurulmuş ve faaliyetlerini devam ettiriyor" dedi.



AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu da, 1999'da Gölcük merkezli büyük depremde, madencilern elinde sefertasının, kaskı ile günlük işine gidip gelen bir meslek erbabı olmadıklarını, aynı zamanda insan hayatını kurtarma gibi bir sorumluluğun içinde olduklarını kanıtladıklarını söyledi. Çaturoğlu, şöyle diye konuştu:



"Daha sonra Van depremi ve diğer depremler, ayrıca Türkiye'nin her tarafında yeraltında meydana gelen kazalarda ilk müracaat edilen müesseselerden biri TTK'nın kurtarma ekibi oldu. Birçok canın kurtarılmasına vesile oldular. Allah onlardan razı olsun. Bugün yapılan proje bunların devamı mahiyetinde. İnşallah daha organize şekilde bu kurtarma çalışmaları devam edecek."



Maden İşçileri Yardımlaşma Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Muhammet Akyüz, İçişleri Bakanlığı destekli projeyi hayata geçirdikleri için sevinçli olduklarını vurguladı. Akyüz, TTK bünyesindeki tahlisiye ekibinin bir benzeri olan 'Beyaz Melekler' arama kurtarma ekibinde 300 madencinin yer aldığını söyledi. Madencilerin kurtarma işlerinde çok iyi olduğunun dünya üzerinde kanıtlandığını ve bu konuda iddialı olduklarını ifade eden Akyüz, şöyle konuştu:



"Derneğimiz 2012 yılında 12 kişiyle kuruldu. Şu anda mevcudumuz 300 kişiye ulaştı. Bunların hepsi maden işçisidir. Madenci dünyanın en ağır işini yapan kişidir. Normalde, dünyadaki felaketlerin hepsini görmüş bir insan madencinin bir gününe eşittir. Çünkü madenciler, ekmeği için doğa şartlarını zorlayan, doğayla savaşan insanlardır. Projemizin adı 'Beyaz Melekler.' Neden Beyaz Melekler. Bu adı, TTK tahlisiye ekibi 1999 depreminde halkın malını, canını, cenazelerini kurtarmak için çalıştığı dönemde halk takmıştır. Önümüzde büyük İstanbul depremi olabileceği yönünde açıklamalar yapılıyor. Şu anda TTK'da 9 bin işçi var. İstanbul'u kurtarmak için bu sayı yeterli değildir. Bu sayıyı on bin, yirmi bin, otuz bine çoğaltmak gerekir. İnşallah böyle bir felakete maruz kalmayız, bu işçilere muhtaç olmayız" dedi. - Zonguldak