Madenciler 'Beyaz Melekler' Kurtarma Ekibi Kurdu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Türkiye Taş Kömürleri Kurumu'nda (TTK) çalışan maden işçileri beyaz melekler kurtarma ekibi kurdu. Maden İşçileri Yardımlaşma, Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği'nce hazırlanan projeye İç İşleri Bakanlığı'da destek veriyor.



Maden İşçileri Yardımlaşma, Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği tarafından tabii afetlerde ve yeraltı kazalarında arama kurtarma faaliyeti gerçekleştirmek üzere 300 madenciden oluşan 'Beyaz Melekler' kurtarma ekibi düzenlenen törenle tanıtıldı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende konuşan Maden İşçileri Yardımlaşma, Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Muhammet Akyüz, Beyaz Melekler'in 1999 yılında yaşanan depremde yüzlerce kişiyi kurtardığını söyledi. Akyüz konuşmasında"Madencinin kurtarma işlerinde birinci olduğu dünya üzerinde kanıtlanmıştır. Biz bu konuda iddialıyız. Derneğimiz 2012 yılında 12 arkadaşla kuruldu. Şu anda mevcudumuz 300 kişiye ulaştı. Bunların hepsi maden işçisidir. Madenci dünyanın en ağır işini yapan arkadaşlardır. Normalde, dünyadaki felaketlerin hepsini görmüş bir insan madencinin bir gününe eşittir. Çünkü madenciler, ekmeği için doğa şartlarını zorlayan, doğayla savaşan insanlardır. Projemizin adı Beyaz Melekler. Neden Beyaz Melekler diye sorarsanız, o adı 1999'da depremde malını, canını, cenazelerini kurtarmak için o halk takmıştır. Beyaz melekler kurtarsın diye. O adın alınmasında büyük emeği olan daire başkanım Ahmet Sarıalioğlu'na teşekkür etmek istiyorum. Son olarak yetkililerime seslenmek istiyorum. Önümüzde siz in de söylediği gibi büyük İstanbul depremi var. Şu anda TTK'da 9 bin işçi var. İstanbul'u kurtarmak için bu sayı yeterli değildir. Bu sayıyı on bin, yirmi bin, otuz bine çoğaltmak gerekir. Bunun yetkisi sizlerdedir. İnşallah böyle bir felakete maruz kalmayız, bu işçilere muhtaç olmayız" dedi.



Kdz. Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu ise Beyaz Melekler dendiğinde akla önce sağlık çalışanlarının geldiğini, siyah kömürü çıkaran madencilerinde yaptıkları kurtarma çalışmaları ile Beyaz Melekler adını almalarının önemli olduğunu ifade etti. Madencileri 1999 depreminde yaptıkları kurtarma çalışmalarından dolayı kutlayan Demdoğlu şunları söyledi; "Bundan sonra inşallah deprem ve benzeri afet olmaz. Bu arkadaşlarımız da olursa oralarda yardım bekleyen, bizi de kurtarın, biz de bu depremin, afetin altında kalmayalım diye yardım bekleyen vatandaşlarımızı kurtarma görevini başarıyla devam ettirecekler. Bu projenin içişleri bakanlığı katkılarıyla yapıldığını biliyorum. Bu desteğin sağlanmasında emeği geçen yöneticilere, ilgililere teşekkür ediyorum. Biz beyaz melekler deyince sağlık personelimiz aklımıza gelir. Kim düşünürdü yerin altından çıkan, kömürün renginin siyah olmasına nazire yaparcasına beyaz elbiselerle ve beyaz ismini alarak kurtarma faaliyeti yapacak bir dernek ve onun üyeleri olsun. İşte bu dernek kurulmuş ve faaliyetlerini devam ettiriyor."



Törende konuşan AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu proje için dernek yöneticilerinin kendisine geldiğinde siyasi ve idari bürümlerle görüşerek onaylanması için çalıştığını söyledi. Çaturoğlu madenciliğin dünyadaki en zor mesleklerden biri olduğunu belirterek "Ekmek parasını yerin binlerce metre altında, her türlü tehlikelere göğüs gererek kazanan tüm madenci arkadaşlarıma selam olsun diyorum. Gerçekten en meşakkatli ama bir o kadar da kazancı helal olan bir meslek. Birçok şehidimiz var. Hem maden kazalarında, hem terörle mücadelede, hem diğer alanlarda, onlara da Allah'tan rahmet diliyorum. Bu beyaz melekler projesi çok güzel bir proje. Hepimizin bildiği gibi önce 1999 Kocaeli merkezli o büyük depremde, madencilerimiz elinde sefertası, kaskıyla günlük işine gidip gelen bir meslek erbabı olmadıklarını, aynı zamanda insan hayatını kurtarma gibi bir sorumluluğun içinde olduklarını ispatladılar. Daha sonra Van depremi ve diğer depremler, ayrıca Türkiye'nin her tarafında yeraltında meydana gelen kazalarda ilk müracaat edilen müesseselerden biri TTK'nın kurtarma ekibi oldu. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum. Birçok canın kurtarılmasına vesile oldular. Allah onlardan razı olsun. Bugün yapılan proje bunların devamı mahiyetinde. İnşallah daha organize şekilde bu kurtarma çalışmaları devam edecek. Ülkemiz deprem riski altında. Hükümetimiz deprem riski olan yerleşim birimlerinde kentsel dönüşüm faaliyetleri başlattı. Bunların bitirilmesi için belirli bir finansman kaynağına ihtiyaç var. Bütün bunlar olurken, bu cephede biz bunları düzenlerken, kurtarma faaliyetlerin en mükemmel şekilde olması arzu edilen bir durum" dedi.



Projenin tanıtım toplantısına katılan ve 1999'da ki depremde Gölcük'te enkazın altından maden işçileri tarafından çıkarılıp kurtarılan İşadamı Fatih Tanış ise kendisinin bu projenin ne kadar önemli olduğunu kendi yaşadıkları ile bizzat gördüğünü dile getirdi.



Tanıtım töreni yapılan konuşmaların ardından sona erdi. törene Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, Alaplı Kaymakamı Saim Eskioğlu, AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, Kandilli Belediye Başkanı Mustafa Aydın, Ereğli İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gökhan Tufan, Milliyetçi Hareket Partisi Zonguldak İl Başkanı Hamdi Ayan, AK Parti ilçe Başkanı Fatih Çakır, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Sertan Ocakçı,Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Talat Şeker, GMİS yetkilileri ve davetliler katıldı. - ZONGULDAK