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Maden Sektörü İhracatı Yüzde 36 Arttı
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Maden Sektörü İhracatı Yüzde 36 Arttı

Maden sektörü ihracatı yılın ilk çeyreğinde yüzde 36,77 artışla 1,02 milyar dolara ulaştı.

Maden Sektörü İhracatı Yüzde 36 Arttı

Maden sektörü ihracatı yılın ilk çeyreğinde yüzde 36,77 artışla 1,02 milyar dolara ulaştı. En çok ihracat gerçekleştirilen ülke 149,8 milyon dolarla Çin oldu.

Kaynak: Dunya.com

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Çin Halk Cumhuriyeti, İhracat, Maden, Çin